NSFOCUS startet speziellen Anti-DDoS-Service für nordamerikanische Web-Hosting-Anbieter

(PRN) - - Neuer Managed Security Service (MSS) bietet intelligenten DDoS-Schutz rund um die Uhr

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NSFOCUS, Inc. (NSFOCUS),

ein globaler Anbieter von

Lösungen und Dienstleistungen rund um die Abwehr von verteilten Denial-of-Service-Attacken (DDoS-Attacken),

stellte heute auf

dem nordamerikanischen Markt seinen Managed Security Service (MSS) vor. MSS ergänzt das Anti-DDoS-System

(ADS) für

Betreiber von NSFOCUS, indem es Betreibern von Datenzentren mit hoher Kapazität und Web-Hosting-Serviceanbietern dabei hilft, ihr wertvollstes Gut zu schützen: die Websites der Kunden. Die Lösung kombiniert DDoS-Hardware und Software der Unternehmensklasse mit spezieller Überwachung über die cloudbasierten Netzwerksicherheitsbetriebszentren von NSFOCUS, die auf der ganzen Welt angesiedelt sind.

DDoS-Attacken nehmen ständig an Komplexität zu und können jederzeit passieren. Web-Hosting-Serviceanbieter und Datenzentrumsspeicherplatzanbieter, deren Einnahmen eng mit dem ungebrochenen Erfolg ihrer Kunden-Websites verknüpft sind, brauchen einen DDoS-Support, der weiter reicht als der bislang verfügbare.

"MMS kann anhand urheberrechtlich geschützter Algorithmen bewerten und bestimmen, ob ein Sitebesucher ein Mensch oder ein bösartiges Botnet ist. Aber das ist erst der Anfang", sagte Frank Ip, Vice President des US-Bereichs von NSFOCUS. "Die schlagkräftige Kombination aus flexibler, kampferprobter Vorort-Technologie und Rund-um-die-Uhr-Zugang zu einem DDoS-Sicherheitsexperten macht MSS zu einem echten Geschäftspartner, wenn es darum geht, die Websites möglichst ohne Unterbrechung am Laufen zu halten, die Kundenzufriedenheit sicherzustellen und zusätzliche Einnahmen zu generieren."

Der Schlüssel zur effektiven DDoS-Abwehr ist die Fähigkeit, bösartiges Nutzerverhalten zu erkennen und trotzdem den freien Fluss von gutartigem Benutzerverkehr zuzulassen. Die mehrschichtige Technologie von MSS ermöglicht es Web-Hosting-Serviceanbietern, den gesamten Verkehr durch die ADS-Hardware zu leiten und auf diese Weise berechtigte Benutzer abzufertigen und verdächtige Benutzer herauszufiltern.

Informationen zu NSFOCUS

NSFOCUS, Inc. (NSFOCUS) wurde 2000 gegründet und bietet Lösungen und Dienstleistungen rund um die Abwehr verteilter Denial-of-Service-Attacken (DDoS-Attacken), Web-Sicherheit und Netzwerksicherheit der Unternehmensklasse für Betreiber und Unternehmen an. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Erforschung und Abwehr von DDoS sowie in der Entwicklung hat NSFOCUS Kunden auf der ganzen Welt dabei geholfen, ihre Internet-Sicherheit auf einem hohen Niveau zu halten, den Website-Betrieb und den Geschäftsbetrieb unterbrechungsfrei zu halten und sicherzustellen, dass ihre Online-Systeme verfügbar bleiben. Das Anti-DDoS-System (ADS) von NSFOCUS hilft Kunden, die verschiedensten Vorfälle zu entdecken und abzuwehren, angefangen von einfachen Netzwerkschichtattacken bis hin zu ausgefeilteren und möglicherweise zerstörerischen Attacken der Anwendungsschicht, wobei stets gewährleistet bleibt, dass legitimer Verkehr die Netzwerke und unternehmenskritischen Systeme erreicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nsfocus.com.

Web site: http://www.nsfocus.com/en/index.html/

http://www.nsfocus.com/en/solutions/

http://www.nsfocus.com/en/2012/ads_pro_0809/26.html/

http://www.nsfocus.com//

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Wu Miaoran, +86 (10) 68438880-5611,

wumiaoran @ nsfocus.com