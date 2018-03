Spindelegger: "Rohani muss Worten Taten folgen lassen"

Vizekanzler zur Präsidentenwahl im Iran

Wien (OTS) - Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger zeigte sich über den klaren Wahlsieg des als moderat-konservativ geltenden Politikers Hassan zum neuen iranischen Staatspräsidenten erfreut. "Die deutliche Unterstützung für Rohani durch die iranischen Wählerinnen und Wähler aller Altersklassen und Gesellschaftsschichten zeigt, dass sie mit seiner Person große Hoffnungen und Erwartungen auf eine Beendigung der Wirtschaftsprobleme und eine Verbesserung der Beziehung des Irans zur Welt verbinden", so Spindelegger.

"Aber auch für die von ihm in Aussicht gestellten Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte hat Rohani die Stimmen seines Volkes erhalten. Ich hoffe und erwarte, dass seinen Worten nun auch Taten folgen werden. Nur so wird es ihm gelingen, den Iran Schritt für Schritt aus der Isolation zu führen", so Spindelegger weiter. Dies gelte auch für die festgefahrenen Nuklearverhandlungen, bei denen sich Spindelegger erwartet, dass Rohani diese mit neuem Schwung und Ansätzen angeht.

