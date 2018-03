KORRIGIERTE NEUFASSUNG zu OTS0224 von HEUTE: klima:aktiv biogas informierte über die Vorteile von Biogas!

Korrektur zu OTS_20130618_OTS0224

Wien (OTS) - So wurde Anfang Juni in Linz ein Workshop zum Thema "Biomethan aus Nebenprodukten der Lebensmittelindustrie" veranstaltet. Den Teilnehmern wurden die Möglichkeiten und Potenziale aufgezeigt. Bereits umgesetzter Projekte in diesem Sektor wurden näher beleuchtet.

Die Initiative wurde gestartet, da in der lebensmittelproduzierenden Industrie noch ein großes Potenzial an biogenen Energie- und Düngemittelrohstoffen schlummert.

Näheres finden Sie unter diesem Link:

http://www.ots.at/redirect/biogene_Duengemittel

Ebenfalls Anfang Juni war klima:aktiv biogas auf der POWER-GEN Europe vertreten. POWER-GEN Europe ist eine der international wichtigsten Veranstaltungen der "klassischen" Energiewirtschaft.

Trotz thematischen Überhang der etablierten Energietechnologien konnte eine Vielzahl an Interessenten über die Vorteile und Möglichkeiten von Biogas informiert werden.

Näheres finden Sie unter diesem Link:

http://www.ots.at/redirect/Vorteile_von_Biogas

"klima:aktiv ist eine Initiative des Lebensministeriums"

Rückfragen & Kontakt:

ARGE Kompost & Biogas Österreich

Bernhard Stürmer

T: +43 (664) 3040 758

stuermer @ kompost-biogas.info

www.kompost-biogas.info