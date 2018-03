Der FESCH'MARKT #6 zeigt 200 Jungdesigner und -künstler: drei Tage reines Marktvergnügen in vier Locations!

Wiens Marktfestival für Kunst und Design wird zum grössten Designevent Österreichs und verbindet Ottakringer Brauerei, GG68, Atelier Peph und Ragnarhof im Zeichen der Kreativität.

Wien (OTS) - Von 21.-23. Juni präsentiert das Marktfestival für junge Kunst und Design über 200 Aussteller aus Mode, Produktdesign, Kunst, Kids und Food und wird damit zum grössten Designmarkt Österreichs. Zum ersten Mal öffnet der Konzeptmarkt 3 ganze Tage die Markthallen und bespielt 4 Locations. Das Herzstück des Festivals Ottakringer Brauerei lockt mit einer Vielzahl an Specials: Der FESCH'MARKTdeli zeigt Kulinarisches von Kleinproduzenten, der Kinderdesignmarkt FESCH'MARKTmini bildet ein eigenes Department am Gerstenboden-mit rund 40 Ausstellern und buntem Rahmenprogramm. Am Sonntag finden Fahrradfans beim Fahrradmarkt FESCH'on bike neue Lieblingsräder. In der Sommerausgabe lädt der Open Air Bereich zum Verweilen ein: 15 Junggastronomen versorgen Besucher, am Freitag bittet das FESCH'volxkino mit "Oh Boy" zum gratis Kinoabend.

Die FESCH'direction führt weiter in das Atelier Peph, wo Workshops mit Anmeldung stattfinden, im GG 68 verschafft die Kleidertauschbörse Vintage-Freuden, der Ragnarhof bietet Kultur mit der Vernissage "Kraut und Rüben" von Marlies Plank & der Lesung "Ottakring unknown" von Harald Havas. Die FÊTE'FESCH führt durch die Festivalnacht.

FESCH'MARKT #6, Ottakringer Brauerei, Ottakringerplatz 1, 1160 Wien Fr. - Sa. 21.-23.06. 2013, 11:00-20:00

FESCH'workshops Atelier Peph, Haberlgasse 74, 1160 Wien, nur mit Anmeldung siehe homepage

FESCH'office GG 68, Grundsteingasse 68, 1160 Wien

Fr. - So. 21. -23. 06. 2013, 11:00-20:00

FESCH'volxkino, Ottakringer Brauerei, 1160 Wien

Fr. 21.06.2013, 21:00

FESCH'dependance Ragnarhof, Grundsteingasse 12, 1160 Wien

Sa. 22.06.2012, ab 16:00

Rückfragen & Kontakt:

Bernadette Schmatzer

Tel.: +43 699 11 00 82 44,

bernadette @ feschmarkt.at