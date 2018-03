EANS-Kapitalmarktinformation: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft / Anleiheneuemission

Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft. Issue of EUR 750,000,000 2.75 per cent. Guaranteed Notes due 20 June 2033 Guaranteed by the Republic of Austria under the EUR 12,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): XS0944835734

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft Rotenturmstraße 5-9 PF 983 A-1010 Wien Telefon: +43 050108 - 10841 FAX: +43 050108 - 10842 Email: gabriele.csoklich @ asfinag.at WWW: www.asfinag.at Branche: Straßenverkehr ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Csoklich (Tel: +43 50108 10841; email: gabriele.csoklich @ asfinag.at)