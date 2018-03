Umsetzung der Gesundheitsreform und Versorgungsmodelle der Zukunft: Der Patient im Mittelpunkt?

Wien (OTS) - Im Rahmen des IIR Jahreskongresses für die Gesundheitswirtschaft fanden heuer von 11. bis 12. Juni im Austria Trend Eventhotel Pyramide in Vösendorf bei Wien "Die Spital", "Forum Spital" und "Forum Pflege" statt.

Die wichtigsten Vertreter des österreichischen Gesundheitswesens waren vor Ort und sprachen u.a. über die Gesundheitsreform und den ELGA Roll-out. Bundesminister Rudolf Hundstorfer thematisierte im Rahmen seiner Keynote die Wichtigkeit der staatlichen Versorgung und ihre sozialen Aspekte.

Vor 300 Teilnehmern fand die spannende Eröffnungsdiskussion im Plenum statt. Während dieser prallten mannigfaltige Meinungen zur Umsetzung der Gesundheitsreform aufeinander. Die spannende Diskussion rund um das Thema ELGA brachte Entscheider und Experten an einen Tisch und hinterfragte die rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen des Rollouts.

Am Nachmittag referierten in den 3 Speaker-Cornern des "Forum Spital" wichtige Experten über ELGA & IT, Einkauf in Gesundheitseinrichtungen und Facility Management sowie Interne Krankenhauslogistik. Die breitgefächerten Vorträge, die von hochrangigen Experten gehalten wurden, gaben den Teilnehmern die Möglichkeit ihr Wissen zu erweitern und neue Konzepte und Zugänge kennenzulernen. Parallel dazu thematisierten namhafte Gesundheitsexperten des Landes bei "Der Spital" die 15a Vereinbarung, Umstrukturierungen im Krankenhaus und neue Maßstäbe in der Koordination der Versorgung. Während des "Forums Pflege" diskutierten Vertreter der Pflegeberufe über Ergebnisqualität, die Akademisierung der Pflegeberufe, über die Wirtschaftlichkeit in der Pflege sowie Strategien zur Vermeidung von Fehlern.

Im Rahmen der Veranstaltung referierten u.a. Dr. Gerald Bachinger (Sprecher der Patientenanwälte Österreichs), Ursula Frohner (Präsidentin des ÖGKVs), KR Mag. Julian Michael Hadschieff (PremiQaMed Holding GmbH), Dr. Michael Heinisch (Vinzenz-Gruppe), KAD Dr. Thomas Holzgruber (Ärztekammer für Wien), Mag. Georg Ziniel (Gesundheit Österreich GmbH), SenR Mag. Dr. Wolfgang Gerold (Wiener Krankenanstaltenverbund), Dr. Susanne Herbek (ELGA GmbH), Dr. Harald Mayer (Österr. Ärztekammer), Dr. Sigrid Pilz (Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft), Dir. Dr. Johannes Steinhart (Ärztekammer für Wien), HR DI Harald Gaugg (Amt der Steiermärkischen Landesregierung), Hal Wolf (Kaiser Permanente) und Dr. Günter Dorfmeister, MBA (Wilhelminenspital der Stadt Wien).

Weitere Informationen unter www.diespital.at

