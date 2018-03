120 Jahre Honeder Naturbackstube: Jubiläumsauftakt mit 120 Meter langem Dinkel-Apfelstrudel

Weitersfelden/Linz (OTS) - Am 13. Juni 2013 veranstaltete die Traditionsbäckerei im Rahmen ihres großen Firmenjubiläums einen Dinkel-Apfelstrudelverkauf am Martin-Luther-Platz in Linz. Der gesamte Erlös kommt dem Verein Wohnplattform zugute.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele Menschen mit uns 120 Jahre Honeder Naturbackstube gefeiert und gleichzeitig mit der Wohnplattform ein tolles Sozialprojekt unterstützt haben", bestätigt Helga Honeder, Chefin des traditionsreichen Bäckereibetriebes. Mit dem Anschnitt des 120 Meter langen Dinkel-Apfelstrudels durch den Linzer Bürgermeister Franz Dobusch gemeinsam mit Firmeninhaber Reinhard Honeder, begann ein stimmungsvolles Fest am Linzer Martin-Luther-Platz. Der Verein Wohnplattform war mit Klaus Aichelburg und vier weiteren Mitarbeitern vertreten.

Dinkel-Apfelstrudel für einen guten Zweck

Der oberösterreichische Verein Wohnplattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, wohnungslose oder von akuter Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen bei der Stabilisierung ihrer Lebenssituation zu helfen. "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses wertvolle Projekt durch den Verkauf unseres Dinkel-Apfelstrudels mit einem Erlös von rund 1.300 Euro unterstützen können", freut sich Helga Honeder.

Honeder Naturbackstube - Tradition aus dem Mühlviertel

Gegründet wurde die Honeder Naturbackstube im Jahr 1893 in Weitersfelden. Reinhard und Helga Honeder führen den Familienbetrieb bereits in vierter Generation mit großem Erfolg. Neben dem Stammhaus in Weitersfelden hat die Honeder Naturbackstube mittlerweile 7 Standorte in Linz und weitere 5 Standorte im Mühlviertel. Zufriedene Kunden sowie zahlreiche Auszeichnungen, Medaillen und Urkunden bestätigen die hohe Qualität des vielfältigen Backwarensortiments.

Rückfragen & Kontakt:

Honeder Naturbackstube GmbH

Markt 2, 4272 Weitersfelden

Tel.: +43(0)7952/6277

zentrale @ honeder.cc

www.naturbackstube.at