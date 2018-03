PolitikerInnen Speed Dating

Wien (OTS) - Am Abend des 17. Juni führten die Jungen Europäischen Föderalisten (www.jef.at) ein Speed Dating mit PolitikerInnen auf der Wiese des Europahauses Wien durch. Über 150 SchülerInnen aus ganz Österreich könnten in kleinen Gruppen jeweils 15 min die anwesenden PolitikerInnen im Rahmen dieses ungewöhnlichen Formates in lockerer Atmosphäre befragen. Den kritischen Fragen der Jugendlichen stellten sich: der Wiener Landtagsabgeordneter Christoph Peschek, EU Abgeordnete Mag. Ulrike Lunacek, Bundesrat Stefan Schennach, die Wiener Landtagsabgeordnete Mag. Ines Anger-Koch, Nationalratsabgeordneter Stefan Markowitz und der Wiener Landtagsabgeordnete Rüdiger Marsch.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4282/

