Termine am 19. Juni in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Klubklausur der Wiener FPÖ/11.00 Uhr Pressekonferenz mit KO Gudenus (Hotel de France, 1., Schottenring 3) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, Großer Festsaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zimmer 223) 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Good Vibrations" durch BV Hohenberger, Begrüßung: GR Woller (kleine galerie, 3., Kundmanngasse 30) 19.00 Uhr, BürgerInnenversammlung § 104c WStV in Favoriten zum Thema "Parkplatznot in Favoriten" (FH Campus Wien, 10., Favoritenstraße 226) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "simplify your life? - Vereinfachung oder Akzeptanz der Komplexität des Lebens", Vortrag: Werner Tiki Küstenmacher (Rathaus, Festsaal) 20.30 Uhr, Modenschau der Modeschule Hetzendorf mit StR Oxonitsch (Schlosspark, 12., Hetzendorfer Straße 79) 19. bis 21. Juni: 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr, Wiener Weinpreis 2013 (Rathaus, Arkadenhof)

