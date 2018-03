Causa Dönmez - BZÖ-Widmann: "Überzogene Entrüstung nicht nachvollziehbar"

Wien (OTS) - "Ganz kann ich die überzogene Entrüstung über den grünen Bundesrat Efgani Dönmez nicht nachvollziehen, denn er hat mit seiner Kritik an den Erdogan-Anhängern vollkommen recht. Wir lehnen Gewalt in jeder Form ab, daher haben Menschen, die in Österreich gegen Demokratie sowie für Gewalt demonstrieren und islamische Lebensformen einführen wollen, nichts verloren und sind außer Landes zu bringen", sagte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann zur Causa Dönmez. "Auch das BZÖ-Oberösterreich bietet daher dem grünen Bundesrat politisches Asyl an, damit er weiterhin frei seine Meinung artikulieren kann", so Widmann weiter.

