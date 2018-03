ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Confed-Cup-Spiels Brasilien - Mexiko

Am 19. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 19. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-FIFA-Confederations-Cup-Match Brasilien - Mexiko um 20.45 Uhr, ein "Sport-Bild" mit Leichtathletik, Extremsport, Radsport, Tanzen, Motorsport, Rugby, Volleyball, Golf und Pferdesport um 20.15 Uhr und ein Golfmagazin mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 22.50 Uhr.

Mit dem Match von Gastgeber Brasilien gegen CONCACAF-Gold-Cup-Sieger Mexiko in Fortaleza geht der Confederations-Cup in die nächste Runde der Gruppenphase. Der Confederations-Cup gilt als Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die insgesamt 16 Spiele finden vom 15. bis 30. Juni in den sechs WM-Stadien statt. In Gruppe A spielen Gastgeber Brasilien, Japan, Mexiko und Italien gegeneinander, in Gruppe B sind es Weltmeister Spanien, Uruguay, Tahiti und Nigeria.

Kommentator ist Erwin Hujecek.

Confed-Cup-Spezialführung bei ORF-Backstage

Die "Confederations-Cup"-Spezialführung ist das besondere Highlight im Sommer 2013 für alle Sportbegeisterten und Ballverliebten:

ORF-Backstage bietet Besucherinnen und Besuchern, die einen Blick hinter die Kulissen des Österreichischen Rundfunks werfen wollen, ein umfangreiches Führungsangebot durch sämtliche Produktionsstätten des ORF. Als einmalige Sonderaktion werden Spezialführungen zur "Confed-Cup"-Berichterstattung angeboten.

Bei dieser Führung wird die Arbeit der Sportredaktion vorgestellt. Dabei werden das ORF-Modell, die Sportredaktion, ein Schneideraum und das virtuelle Studio mit dem Green Screen besucht. In der Redaktion trifft man die zuständigen Moderatoren und/oder Experten wie z. B. Herbert Prohaska oder Rainer Pariasek und kann sie zur aktuellen Berichterstattung befragen. Den Abschluss der Führung bildet ein Besuch im Erlebnisstudio. Detaillierte Informationen zu allen ORF-Backstage-Führungen sind telefonisch unter der Hotline-Nummer (01) 877 99 99 oder im Internet unter http://backstage.ORF.at abrufbar.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 18. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

