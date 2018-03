Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Der Fördervertrag zwischen dem Land Niederösterreich und dem Verein Interessengemeinschaft der NÖ KomponistInnen (INÖK) für die Durchführung der jährlich stattfindenden Aktivitäten der INÖK als Musikinformationszentrum in Niederösterreich, die Edition für die Verbreitung der Werke niederösterreichischer Komponisten, die Präsentation niederösterreichischer Komponisten in Form von Konzertveranstaltungen und die Durchführung der "Tage der neuen Musik in Niederösterreich" in den Jahren 2013 - 2015 wurde genehmigt.

Ebenso wurde der Fördervertrag zwischen dem Land Niederösterreich und dem Verein zur Abhaltung von Kammeropern- und Literaturfestivals in Retz für die Durchführung des Festivals Retz "Offene Grenzen" für das Jahr 2013 genehmigt.

Beschlossen wurde auch, der Stadtgemeinde Wolkersdorf für das Projekt "Umsetzung Schlossdreieck" im Rahmen der Stadterneuerungsaktion des Landes Niederösterreich eine Förderung in der Höhe von 67.300 Euro aus Mitteln der NÖ Stadterneuerung zu gewähren. Zusätzlich zu der Förderung aus Mitteln der NÖ Stadterneuerung wurde beschlossen, der Stadtgemeinde Wolkersdorf eine weitere Förderung des Projektes in der Höhe von 67.300 Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE zu gewähren.

Ebenso wurde beschlossen, sich im Ausmaß von 35 Prozent an den Gesamtkosten für die Errichtung der Park-and-Ride-Anlage beim Bahnhof Scheibbs zu beteiligen.

