Kurz vor dem Abflug Geld beim Einkauf sparen: Urlauber und Geschäftsreisende profitieren von Preisvorteilen in den Duty Free Shops am Flughafen

Wien, Österreich (ots) - Der lang ersehnte Sommerurlaub steht kurz vor der Tür, das Gepäck ist eingecheckt, jetzt kann die Reise beginnen: Ein Bummel durch die Duty Free Shops gehört am Flughafen für die meisten Reisenden dazu. Doch viele fragen sich: "Lohnt sich für mich der Duty Free Einkauf wirklich? Und darf ich dort einkaufen, wenn ich in ein Land innerhalb Europas oder nach München fliege?"

Beide Fragen lassen sich mit einem klaren "Ja" beantworten. Das verspricht der europäische Duty Free Marktführer Heinemann, der an 15 Flughäfen in Deutschland und Österreich mit seinen Shops vertreten ist, u.a. in Wien, Salzburg, Graz und Linz. Heinemann lässt regelmäßig die Preisgestaltung in den drei Warengruppen Parfum, Kosmetik und Spirituosen vom TÜV Rheinland überprüfen. Das Ergebnis:

90 Prozent bieten den Kunden einen Preisvorteil von bis zu 30 Prozent gegenüber Inlandsgeschäften.

"Unsere Empfehlung an die Kunden ist, die Preise selbst auf unserer Website heinemann-dutyfree.com zu vergleichen", sagt Inhaber Gunnar Heinemann. So wartet bei Heinemann Duty Free in Österreich z. B. den Klassiker Chanel No.5 (EDT Spray, 50ml) für 61 Euro, der günstigste Preis in österreichischen Innenstädten ist laut TÜV Rheinland 74,50 Euro. Auch eine Spirituose wie z. B. Jack Daniels Black ist mit 25,50 Euro für die große 1-Liter-Flasche deutlich günstiger zu haben, denn anderswo liegt der bekannte Whiskey günstigstenfalls bei einem Liter-Preis von 31,29 Euro.

Zudem bietet Heinemann jeden Monat ein Special-Offer-Sortiment an, dass gegenüber dem normalen Duty Free Preis noch einmal um 30 Prozent reduziert wurde. Im Juli sind dies z. B. Bombay Saphire Gin für 16,90 Euro für eine 1-Liter-Flasche oder auch der Herrenduft Boss Bottled für 45,50 Euro (100 ml).

Shoppen können in den Heinemann Duty Free Shops alle, die im Besitz einer gültigen Bordkarte sind. Unabhängig vom Flugziel zahlt jeder Kunde den gleichen Preis. Einzige Ausnahme bilden Tabakwaren.

