Aviso 19.6.: Lebenswelt der Pflegekinder in der Nachkriegszeit 1955-1970

FH Campus Wien präsentiert Ergebnisse der Studie - Pressegespräch mit Stadtrat Oxonitsch

Wien (OTS) - Die Stadt Wien arbeitet seit dem Frühjahr 2010 im Rahmen mehrerer Projekte die Geschichte der Wiener Jugendwohlfahrt in der Nachkriegszeit auf. Das Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit der FH Campus Wien wurde mit der Studie "Lebenswelt der Pflegekinder in der Wiener Nachkriegszeit 1955-1970" beauftragt. Im Rahmen der Studie wurden ehemalige Pflegekinder als Zeitzeugen interviewt, Akten und Archivdaten analysiert sowie ExpertInneninterviews durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie werden im Rahmen des morgigen Pressegesprächs präsentiert. Die Studie liegt noch nicht in voller Länge vor, da einzelne Interviews noch eingearbeitet werden müssen, die für die Ergebnisse bereits evaluiert worden sind. Sobald das geschehen ist wird die Studie online gestellt und ist offen einsehbar.

Pressegespräch

Christian Oxonitsch

Amtsführender Stadtrat für Bildung, Jugend, Information und Sport

FH-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Raab-Steiner

FH Campus Wien, Projektleiterin, Leiterin des Kompetenzzentrums für Soziale Arbeit

Dr.in Gudrun Wolfgruber

FH Campus Wien, Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit

Ort: FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Raum B.E.01 (Erdgeschoß)

Es ist möglich für die Dauer des Pressegespräches auf dem Parkplatz des FH Campus Wien zu parken. Bitte bei der Sprechanlage läuten und Teilnahme am Pressegespräch erwähnen.

Zeit: 19. Juni 2013, 11.00 Uhr

