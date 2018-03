AVISO: Österreichisches Ehrenkreuz an Willi Resetarits

Überreichung durch Nationalratspräsidentin Prammer und Kulturministerin Schmied

Wien (PK) - Er ist Musiker, Schauspieler, Kabarettist, Radiomoderator und Menschenrechtler. Als "Ostbahn-Kurti" wurde er ab den 1980iger Jahren mit Liedern wie "Feia" oder "Ois hod sei End" zur absoluten Kultfigur. Aber auch mit seinen aktuellen musikalischen Projekten wie das als "Stubenblues" benannte Potpourri aus deutschen und kroatischen Volksliedern und englischsprachigem Blues trifft er nach wie vor den Nerv dieser Zeit. Heute wird Willi Resetarits von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und der Bundesministerin für Bildung, Kunst und Kultur Claudia Schmied um 13.00 Uhr das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst im Empfangssalon des Parlaments überreicht.

Die Laudatio übernimmt der Journalist und Autor Christian Seiler. Musikalisch umrahmt wird die Feier durch "String Fizz" und Tini Kainrath.

Willi Resetarits wurde 1948 als Sohn burgenlandkroatischer Eltern in Stinatz geboren. Sein musikalischer Weg begann mit der Politrock-Gruppe "Schmetterlinge", die mit gesellschaftskritischem Folk aufhorchen ließ. Seinen Durchbruch hatte Resetarits als "Dr. Kurt Ostbahn" Mitte der Achtziger Jahre, eine von seinem Wegbegleiter Günter Brödl erfundene Kunstfigur. Mit der Formation "Ostbahn Kurti & die Chefpartie", später "Kurt Ostbahn & die Kombo", interpretierte er unter anderem Blues- und Rockklassiker der 60iger und 70iger im Dialekt und füllte die großen Konzerthallen dieses Landes. Kult wurde auch seine Radiosendung "Trost und Rat" auf Radio Wien. Darüber hinaus ist Resetarits Mitbegründer von "Asyl in Not" und "SOS Mitmensch", sowie Obmann des Vereins "Projekt Integrationshaus". (Schluss) keg

HINWEIS: Fotos von der Überreichung finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst / Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2260

Mail: pk @ parlament.gv.at

Web: http://www.parlament.gv.at