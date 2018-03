Volles Programm auf den vier FSG-Bühnen der Arbeitsweltinsel

Neben dem Musikprogramm gibt es viel Informationen und interessante Präsentationen

Wien (OTS/FSG) - Auf den vier Bühnen der FSG auf der Arbeitsweltinsel im Rahmen des 30. Donauinselfestes gibt es auch heuer wieder ein volles Musikprogramm. Dazu kommen Informationen und Präsentationen der Gewerkschaften.

GÖD / BAWAG PSK-BÜHNE

Freitag 21.6.2013

17.00 Uhr ask John Doe

18.30 Uhr Markus Hanzl

20.00 Uhr Souletusgroove

22.30 Uhr Blue & Mighty

Moderation: Reinhart Gabriel

Samstag 22.6.2013 14.00 Uhr XStar-Band 15.30 Uhr Fallschirmabsprung/EKO Cobra 16.00 Uhr Mel Verez & Gordopac 17.00 Uhr Horst 18.30 Uhr Natália Kelly & Band 20.00 Uhr James Cottriall 22.15 Uhr Hot Pants Road Club Moderation: Reinhart Gabriel Sonntag 23.6.2013 14.00 Uhr Die Finalisten von "The Voice" 15.15 Uhr Luana 15.45 Uhr SARANARDELLI 17.00 Uhr Youno 18.30 Uhr Mary Broadcast Band 20.00 Uhr The Untouchables 22.00 Uhr Wiener Linien Blues Band

Moderation: Reinhart Gabriel

FSG-KMSfB Bühne

Freitag 21.6.2013

15.00 bis 16.00 Uhr 8 Tunes

16.20 bis 17.20 Uhr Adisdead

17.40 bis 18.40 Uhr Mira Long

19.00 bis 20.30 Uhr Blue & Mighty

20.50 bis 22.20 Uhr Black Friday

22.40 bis 24.00 Uhr DJ Boozeman & DJ Tommy Boy in the Mix

Samstag 22.6.2013

12.00 bis 12.45 Uhr Taekwondo

12.45 bis 13.05 Uhr Yoga für Kinder

13.10 bis 14.00 Uhr PRO GYM - Boxteam Vienna

14.30 bis 15.30 Uhr Rocquette

15.50 bis 16.50 Uhr KOWALSKI

17.10 bis 18.10 Uhr Blue Jade

18.30 bis 20.00 Uhr Uhr Exit 6

20.20 bis 21.50 Uhr Patrick Simoner/Falco

22.20 bis 24.00 Uhr CLUBRAIDERS-Live On Stage

Sonntag 23.6.2013

11.00 bis 13.40 Uhr Aula der Wissenschaften

14.00 bis 15.00 Uhr Anti Cornettos

15.20 bis 16.20 Uhr Tombeck

16.40 bis 17.40 Uhr Anplagt

FSG-PRO-GE

Freitag 21.6.2013

17:00 Uhr Soupshop

18:15 Uhr The Nose

19:45 Uhr Ubics Cube

Seit zwei Jahren beweist Ubiks Cube nun schon, dass ihre Musik von Indie-Rock über Pop, Soul und Funk jede Form annehmen kann und dabei immer tanzbar bleibt. Seit kurzem ist die Band um ein Tasteninstrument reicher und arbeitet intensiv an ihrem zweiten Album.

22:00 Uhr Dayminds

"Dayminds": ein bedeutungsloser Name, hinter dem eine umso aussagekräftigere Band steht. Dayminds sind harte Gitarrengriffe, ohrenbetäubendes Schlagzeug, glühende Verstärker und dicke Basslines! Manchmal sentimental, meistens charmant und immer rockig bieten Dayminds Songs die unter die Haut gehen, verbinden, berühren und mitreißen. Kraftvoller und ehrlicher HardRock ohne Kompromisse und Kommerz.

Samstag 22.6.2013

10:00 Uhr Kinderprogramm vor der Bühne

16:00 Uhr Sibylle Kefer

Sibylle Kefer ist studierte Musiktherapeutin und Jazzsängerin, war von ihrer Kindheit im Salzkammergut an von Musik umgeben, spielte Querflöte in Blaskapellen, sang für die mittlerweile legendären Ausseer Hardbradler und lehrt neben ihrer musiktherapeutischen Arbeit in einem SOS-Kinderdorf-Therapiezentrum Jazzgesang an einem Wiener Konservatorium. Sie ist auch Mitglied der Ernst Molden Band.

17:30 Uhr Ophites

"Wir sind eine junge aufstrebende Band, die sich im Stile des klassischen Rocks durchsetzen möchte"

19:00 Uhr Brewtality

BREWTALITY ist harter, ausdrucksvoller und melodischer Rock gepaart mit einer ausgeprägten 70er Stimme. Musik die einem roh und stinkig aus den Boxen entgegenhämmert, enghosiger Gesang, Falsett-Screaming und ausufernde Gitarren-Soli beschreiben die Musik dieses Power-Trio's wohl am besten.

20:30 Uhr No Notes

Eine Reise durch die Rock-Geschichte. Kreuz und quer geht es mit den No Notes durch die Glanzzeit des Hard Rocks. Ein Muss für alle Biker und jung gebliebenen - Fans von Ikonen wie Deep Purple und KISS werden hier voll und ganz auf ihre Kosten kommen.

22:00 Uhr Howling Hounds

Sonntag 23.6.2013

10:00-13:00 Uhr Harry Steiner

18:00 Uhr DJ

FSG-GPF

Samstag, 22.6.2013

12:00 - 13:45 Uhr Danny

14:00 - 15:30 Uhr Harry & Friends

16:00 - 16:45 Uhr Preisverleihung GPF

16:45 - 18:30 Uhr PrimeTimeKillers

18:45 - 20:30 Uhr Phantoms

20:45 - 22:00 Uhr Captain Minus

22:15 - 00:00 Uhr Badhoven

Sonntag, 23.6.2013

10:00 - 12:45 Uhr Günter Riveras

13:00 - 14:45 Uhr Gernot Huber/Uhrsprung Solo

15:00 - 16:30 Uhr & Friends

16:30 - 16:45 Uhr Patricia Mock

16:45 - 17:30 Uhr Chiara Kerper & Michael Oderits-CKMO

17:45 - 19:00 Uhr Vienna House Master Projekt

19:15 - 21:00 Uhr Vienna Blues Association

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Wien-Presse

Franz Fischill

Tel.: (01) 534 44/39 266

Mobil: 0664/814 63 11

e-mail: franz.fischill @ oegb.at