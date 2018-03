Margareten: DJ-Kabarettist prophezeit Sommer-Hit 2013

Wien (OTS) - "Die schönsten und schrägsten Sommer-Hits" stehen im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung des Kultur-Vereines "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1). Am Freitag, 21. Juni, dreht sich bei einem amüsanten "DJ-Kabarett"-Abend alles um das sommerliche Liedergut. Der musikkundige Vereinssprecher Neil Y. Tresher lüftet die Geheimnisse von Hitparaden-Erfolgen in der Ferienzeit. Modische Einflüsse, örtliche Vorlieben, das verdienstreiche Tun der Produzenten sowie besondere Qualitäten der Interpreten sind Gegenstand pointierter Kommentare. Neben einer humorigen Rückschau auf die melodiösen Sommer-Favoriten 2008 bis 2012 wird der "DJ-Kabarettist" den klingenden Ferien-Hit 2013 vorhersagen. Schmunzelnd befasst sich Tresher mit der Frage "Stranddisko-Feeling oder Freibad-Vergnügen?". Um 19.30 Uhr beginnt der scharfzüngige Musikkenner seine Betrachtungen. Das ehrenamtlich arbeitende Vereinsteam ersucht das Publikum um Spenden (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt/Getränke). Eigene Musik-Beispiele können die Gäste selbstverständlich mitnehmen. Gesangseinlagen der Besucher sind nicht ausgeschlossen. Unter der Rufnummer 0699/19 66 22 42 erhalten Interessierte weitere Auskünfte zu dem Beisammensein. Der Kultur-Verein "read!!ing room" ist auch via E-Mail erreichbar:

readingroom@chello.at.

