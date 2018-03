Vertragsgestaltung in der Öl- und Gasbranche: 84 % der Rechtsexperten glauben immer noch, der Macondo-Unfall spiele eine Rolle

London (ots/PRNewswire) - Oil & Gas IQ hat kürzlich einen zusammenfassenden Bericht [http://www.contractrisktraining.com/MediaCenter.aspx?utm_campaign=External&utm_medium=PRNewswire&utm_source=PressRelease&MAC=20386.005_PR] zu den Ergebnissen einer Branchenumfrage veröffentlicht, die Anfang dieses Jahres durchgeführt worden war. In der Umfrage beschäftigte sich Oil & Gas IQ mit der Frage, welches heutzutage die Herausforderungen und Chancen für die Öl- und Gasbranche im rechtlichen Bereich sind.

Um weitere Einblicke in die Branche zu gewinnen und die Ergebnisse zu lesen, kann der Umfragebericht im Download Centre der Internetseite "Contract Risk Management Training for Oil & Gas" unter

http://www.contractrisktraining.com/news kostenlos heruntergeladen

werden.

Die Umfrage wurde im Rahmen des Lehrgangs 2013 Contract Risk Management for Oil & Gas durchgeführt. Der Lehrgang wurde speziell als Reaktion auf eine umfangreiche Branchenstudie konzipiert, die im letzten Jahr durchgeführt worden war. Nachdem Branchenexperten befragt wurden, werden wir uns der grössten Herausforderungen und Schulungsanforderungen annehmen, die von Rechtsexperten der Öl- und Gasbranche genannt worden sind.

Der zweitägige Lehrgang bietet sowohl Theoriestunden als auch Arbeitsgruppen, in denen interaktive Fallstudien bearbeitet werden, so dass die praktische Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse gewährleistet ist.

Der Lehrgang wird von Jim Bergman, Vice President of Training bei IACCM, geleitet. Bergman verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in der geschäftlichen Auftragsentwicklung und Auftragsvergabe sowie bei Verhandlungen und in der Verwaltung. Wissen und ein hochwertiges Programm durch Erfahrung - werfen Sie einen Blick auf unsere Website:

http://www.contractrisktraining.com/news.

Um den Bericht Contract Drafting: 84% OF Lawyers Still think Macondo Is A Factor ("Vertragsgestaltung: 84 % der Rechtsexperten glaubenimmer noch, der Macondo-Unfall spiele eine Rolle") zu lesen oder weitere Informationen zum Lehrgang "Contract Risk Training for Oil & Gas" zu erhalten, besuchen Sie bitte

http://www.contractrisktraining.com/news oder rufen Sie unter

+44(0)207-368-9300 an.

Informationen zu IQPC IQPC bietet weltweit auf Führungskräfte zugeschnittene praxisnahe Konferenzen, gross angelegte Veranstaltungen, themenbezogene Seminare und firmeneigene Trainingsprogramme, die diese im Bereich Industrietrends, technologische Entwicklungen und regulatorisches Umfeld auf dem Laufenden halten. IQPC organisiert weltweit mehr als 1500 Veranstaltungen jährlich und verzeichnet ein stetiges Wachstum. IQPC beruft sich auf weltweite Forschungen zu bewährten Methoden, um ein unerreichtes Portfolio an Konferenzen anzubieten. http://www.iqpc.com.

Pressekontakt: Viktoria Strandlund, +44(0)20-7368-9300, viktoria.strandlund @ iqpc.co.uk oder besuchen Sie

http://www.contractrisktraining.com/news.