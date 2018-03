Mit bedeutenden Ergänzungen seines Führungsteams expandiert Taptica weltweit

San Francisco (ots/PRNewswire) - Neue Hauptniederlassungen in San Francisco, New York, Berlin und Tel Aviv; ein wachsendes Führungsteam leitet die Aktivitäten an allen Standorten

Taptica, die marktführende Mobilnutzer-Akquisitionsplattform, expandiert weltweit und baut starke Präsenz in San Francisco, New York, Berlin und Tel Aviv auf.

Jim Schiekofer, ehemaliger Senior Mobile Executive bei The Weather Channel, trat in das Unternehmen ein, um als Vice President Advertising Sales die US-Ostküstengeschäfte zu leiten und intensive Beziehungen zu Werbeagenturen und Marken aufzubauen. Schiekofer ist eine Führungspersönlichkeit und ein strategischer Denker mit einem starken Fokus auf den digitalen, mobilen und plattformübergreifenden Anzeigenverkauf.

Zum Team in San Francisco gesellt sich Start-up Digital Media Executive Saji Johnson, der über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Mobile, Online und Social Media verfügt. Johnson hatte vorher Schlüsselfunktionen bei Start-ups wie Weatherista (übernommen von Cisco) und AdLocal (übernommen von Yahoo Japan) inne. Er wird bei Taptica die Position des geschäftsführenden Vizepräsidenten für Strategie und Kundenbeziehungen besetzen und die vielen Unternehmenspartner aus der Spieleindustrie unterstützen.

Zusätzlich hat das Unternehmen den Unternehmer und Entwickler Mark Val angeheuert, vorher bei Unity Technologies, der von Berlin aus die Geschäftsaktivitäten in Europa leiten soll und mit der europäischen Gemeinschaft der Spiele- und App-Entwickler zusammenarbeiten wird.

Das Team in Tel Aviv hat sein Hauptquartier in einem sonnendurchfluteten Büro in der 9. Etage mit Blick auf die Stadt und das Meer eingerichtet. Hier sind das Technologie- und das Medienteam des Unternehmens zu Hause, von hier aus werden Kunden und Medienpartner auf der ganzen Welt unterstützt.

"Wir sind unglaublich stolz auf den Fortschritt, den wir seit unseren Anfängen 2012 erzielt haben", sagte Kobi Marenko, Präsident von Taptica. "Unser Engagement richtet sich jetzt auf die Etablierung von Taptica als führendes Unternehmen in den Bereichen mobiles Marketing, mobile Werbung und Monetarisierungsplattformen."

Über Taptica:

Taptica ist eine marktführende Mobilnutzer-Akquisitionsplattform, die Marken- und Anwendungsentwicklern ein umfassendes Portfolio an Werbe-und Monetisierungslösungen anbietet und für Tausende von Kunden Mehrwert erzeugt, indem sie ihnen dazu verhilft, profitable Benutzer anzuwerben und bedeutende Umsätze zu schaffen. Die Lösungen von Taptica helfen Anwendungsentwicklern bei jedem Schritt, vom Anfangsstadium der Markteinführung und der Benutzerakquisition bis zur Optimierung und Aufwertung ihrer Benutzerbasis.

Zu den Kunden von Taptica gehören EA, Pocketgems, GREE, ngmoco, Hotel Tonight, M&C Saatchi, Playtika und Game Insight.

Medienkontakt: Naama Hillman +972(0)9-9532707 Naama.h@taptica.com