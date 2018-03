TSMC Solar Module in voller Größe (1,09 Quadratmeter) stellen Rekord für CIGS-Effizienz von 15.7% auf

Taichung, Taiwan (ots/PRNewswire) - TSMC Solar Ltd. gab heute die Bestätigung des TÜV SÜD bekannt, dass das neueste CIGS Spitzenmodul eine Moduleffizienz von 15.7% über die gesamte Fläche (1,09 m2) erreicht. Das neue Champion-Modul verbessert damit den Weltrekord von 15,1%, den TSMC Solar im Januar aufstellte. Das Modul wurde mit den Maschinen und Materialien der laufenden Serienfertigung in Taichung, Taiwan, gefertigt.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130618/HK32938

)

"Unser neues Champion-Modul hat nicht nur unseren eigenen Effizienzrekord in nur 4 Monaten um 0,6 Prozentpunkte erhöht, sondern auch einen Rekordwert für den Temperaturkoeffizienten von -0,26 %/°C erreicht und damit unsere Fähigkeit gezeigt, die Prozesstechnologie fortlaufend zu verbessern", sagte Ying-Chen Chao, Präsident von TSMC Solar.

TSMC Solar gab zudem die Einfrung seiner neuen Serie TS-CIGS C1 mit Nennleistungen von 140W bis 155W bekannt. Das von IEC (TÜV SÜD) und UL-zertifizierte Modul hat einen verbesserten Temperaturkoeffizienten von -0,31 %/°C und hat sowohl die Prüfung Staub und Sand (IEC 60068-2-68) als auch den Salznebeltest (IEC 61701: 2011 Ed. 2) bestanden.

"Unsere Module der Serie C1 liefern verbesserte Erträge und Zuverlässigkeit in heißem Klima und Wüstenumgebungen und bestätigen unsere Fähigkeit, Rekord-Prozessverbesserungen auf den Markt zu bringen", sagte Stephen McKenery, weltweiter Vertriebsleiter von TSMC Solar.

Informationen zu TSMC Solar

TSMC Solar Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Taiwan Semiconductor Manufacturing, Inc. , dem anerkannten Marktführer mit Schwerpunktbereich Halbleiter im Foundry-Segment und einem Börsenwert von über 90 Mrd. USD. Der Geschäfts-bereich Solar von TSMC wurde im Mai 2009 gegründet und hat seine Zentrale in Taichung (Taiwan). Vertriebsniederlassungen befinden sich zudem in Hamburg (Deutschland), San Jose (Kalifornien) und Boston (Massachusetts).

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.tsmc-solar.com

Kontakte

Nordamerika Europa International/Asien SolarNA@tsmc.com SolarAsia @ tsmc.com SolarEU @ tsmc.com +1-408-678-2816 +49(0)40/80-80-745-40 +886-4-2703-6688

Web site: http://www.tsmc-solar.com/