Neues Volksblatt: "Nahrung" von Markus EBERT

Ausgabe vom 18. Juni 2013

Linz (OTS) - Der Wahlkampf hat Fahrt aufgenommen, wird sich aber mit Ferienbeginn wieder einbremsen. Insbesondere für die SPÖ ist der von heute bis Donnerstag laufende ÖGB-Kongress ein Zwischenspurt, noch dazu, wo auch dort das Gerechtigkeits-Thema via 80-seitigem Leitantrag ins Zentrum gerückt wird. Vieles von dem, was gefordert wird, kann so auch in einem SPÖ-Wahlprogramm stehen, oder auch in einer Arbeiterkammer-Broschüre; manchmal hat man halt Glück, was Synergien betrifft.

Wirklich grenzwertig wird es aber, wenn ÖGB-Chef Erich Foglar ankündigt, ein Parteivolksbegehren zur Einführung einer Vermögenssteuer zu unterstützen. Schon dass die SPÖ im Hinblick auf das Demokratie-Paket (verpflichtende Volksbefragung, wenn ein Volksbegehren eine bestimmte Unterstützerzahl erreich, Anm.) mit einem Steuer-Volksbegehren liebäugelt, ist Chuzpe. Denn eine im Parlament vertretene Partei hat genug Möglichkeiten, ihre Anliegen in den demokratischen Prozess einzubringen. Dem missbrauchten Volksbegehren dann auch noch den angeblich überparteilichen ÖGB als Stimmenbringer anzudienen, ist die zweite Chuzpe.

Wirklich bedauerlich ist aber, dass man mit einer solchen Vorgangsweise jenen Munition liefert, die den ÖGB am liebsten abschaffen wollen. Schon aus Eigeninteresse wäre es daher angeraten, dem Vorwurf der politischen Parteilichkeit nicht auch noch Nahrung zu liefern.

