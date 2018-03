KURIER: Spindelegger mahnt EU in Sachen Türkei aktiv zu werden

Die EU müsse "eine klare Haltung einnehmen", sagt der Außenminister.

Wien (OTS) - Österreichs Außenminister zeigte sich über die Zustände in der Türkei gegenüber dem KURIER entsetzt: "Die Drohung, die Armee gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, ist alarmierend. Die türkische Führung sollte diesen Rubikon nicht überschreiten." Statt auf Einschüchterung sollte die türkische Regierung auf Dialog setzen und alles für die Einhaltung der Menschenrechte sowie die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte tun. Die EU müsse "eine klare Haltung einnehmen und Ankara klarmachen, dass die Gewährleistung dieser Grund- und Menschenrechte ein Kernelement der europäischen Wertegemeinschaft und notwendige Voraussetzung für die Annäherung der Türkei an die EU ist", so Spindelegger.

