ET Solar schließt Fotovoltaikprojekte über 50 MW in Rumänien ab

München (ots/PRNewswire) - ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), ein führender Anbieter für Solarkomplettlösungen, gibt die Fertigstellung von drei Fotovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von 28 MW für Tinmar-Ind S.A. ("Tinmar") bekannt, einen der größten rumänischen Stromversorger und Stromhändler. Diese drei Projekte, kombiniert mit den 22 MW, die im April für Tinmar fertiggestellt wurden, bringen ET Solar 2013 in Rumänien auf insgesamt 50 MW.

Die drei Anlagen befinden sich in Targu Carbunesti, Gorjcounty und Simnicu de Sus im Kreis Dolj. ET Solar ist der ausschließliche Solarmodullieferant, während die ET Solutions AG, eine in München ansässige Tochter von ET Solar, deren Spezialität schlüsselfertige EPC-Anlagen sind, für die Technik, Beschaffung und Konstruktion sowie die Baufinanzierung sorgte. Die rumänische Niederlassung von ET Solutions wird den Betriebs- und Wartungsservice für alle drei Anlagen von Tinmar übernehmen.

Dennis She, President und CEO von ET Solar, kommentierte: "Dass die drei Fotovoltaikanlagen erfolgreich ans Netz gehen konnten, ist das Ergebnis nahtlos koordinierter Arbeit zwischen unseren Teams in München und in Bukarest. Dies ist ein weiterer Beleg für unsere Transformation in ein globales EPC-Unternehmen. Wir werden unser Projektlösungsgeschäft künftig auch auf andere aufstrebende Märkte ausdehnen und es sowohl mit existierenden als auch neuen Kunden in für beide Seiten gewinnbringender Weise ausbauen. "

Augustin Oancea, CEO von Tinmar, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir mit der Fertigstellung der ersten drei Projekte in diesem Frühjahr gemeinsam mit ET Solar einen weiteren wichtigen Erfolg erzielen konnten. Wir sind von seinem professionellen technischen Service, der hochwertigen Projektausführung und dem konsequenten Engagement für eine pünktliche Projektfertigstellung beeindruckt."

Informationen zu ET Solar

ET Solar ist ein weltweit führender Anbieter für Solarkomplettlösungen. Mit lokalen Vertriebs- und Marketingtöchtern und Niederlassungen in Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika hat ET Solar bereits Kunden in mehr als 50 Ländern mit Solarmodulen, schlüsselfertigen Lösungen und der abgestimmten Systemkomponenten versorgt. Um mehr über ET Solar zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.etsolar.com.

Informationen zu Tinmar-Ind

Tinmar-Ind wurde 2001 gegründet und ist der größte private rumänische Energieversorger. Tinmar-Ind ist in Bukarest angesiedelt und hat 2008 begonnen, sein Stromhandelsgeschäft auf andere europäische Märkte auszudehnen: Ungarn, Griechenland, Serbien, Bulgarien, Österreich und Deutschland. Um mehr über ET Solar zu erfahren, besuchen Sie http://www.tinmar.ro

http://www.etsolar.com/ http://www.tinmar.ro/

