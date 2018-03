Rauch: 'Eva duckt sich' als neues Grünen-Motto

Grüne zeigen skurriles Demokratieverständnis

Wien, 17. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Die Grünen zeigen einmal mehr ihr wahres Gesicht: Abschiebung Andersdenkender, Diffamierungen unter der Gürtellinie und Demokratiefeindlichkeit – so lautet anscheinend die grüne Parteilinie", stellt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Aussagen des Grünen Politikers Dönmez klar. Der grüne Bundesrat fordert die Abschiebung aller Erdogan-Anhänger aus Österreich in die Türkei. "So sehen die Grünen also Diskurs in einer Demokratie: Abschieben von Menschen, die anderer Meinung

sind. Was kommt als nächstes? Das Ende der Pressefreiheit?" Und die Meinung von Grünen-Chefin Glawischnig: Schweigen. Dazu Rauch:

"Statt durchzugreifen und Führungsqualität zu zeigen, verkriecht sich Glawischnig. Regierungsfähig ist anders", betont der ÖVP-General. Dabei reist Glawischnig unter dem Motto "Eva deckt auf" durch Österreich. "'Eva duckt sich' wäre wohl treffender als Tour-Thema. Denn anstatt personelle Konsequenzen aus diesem Skandal zu ziehen und Verantwortung zu übernehmen, verschanzt sie sich hinter dicken Mauern und schickt die politischen Leichtgewichte an die grüne Front." ****

