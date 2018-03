EU fördert "Fallwatch", ein Erkennungssystem, das Senioren nach Stürzen schneller hilft

Wien (ots) - Jeder zweite tödliche Seniorenunfall in Österreich ist ein Sturzunfall - das neuartige System könnte zukünftig Todesfälle durch Stürze verhindern.

Unter dem Namen "Vigi'Fall" ist das Erkennungssystem ab Ende 2013 für jedermann erhältlich. Für rund drei Millionen Senioren in ganz Europa könnte dies die Rettung sein.

"Vigi'Fall" ist der Name eines neuen Erkennungssystems, das vorwiegend alten Menschen nach Stürzen helfen wird. Dank des kleinen dreieckigen Patches, das von seinem Anwender permanent getragen werden kann, ist gewährleistet, dass jeder ernsthafte Sturz erkannt und sofort ein Notarzt gerufen wird. Der Clou daran: Das Patch am Körper kommuniziert mit Infrarot-Bewegungssensoren in den Wohnräumen und einer zentralen Kontrollbox. Entwickelt wurde das System von FallWatch, einem Konsortium, das Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse aus ganz Europa vereint. Federführend ist das französische Start-up Vigilio S.A. Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission mit rund zwei Millionen EURO gefördert.

"Schätzungsweise stürzen in Europa jährlich mehr als 20 Millionen Menschen über 65", erklärt Jean-Eric Lundy, Gründer von Vigilio S.A. und Arzt in der Notaufnahme des Hôpital Cochin in Paris. "Damit ist ein Sturz die Hauptursache für traumatisch bedingte Todesfälle in diesem Alter. Sofortige medizinische Hilfe entscheidet über Leben und Tod. Viel zu oft erleben wir, dass ältere Patienten vor der Einlieferung ins Krankenhaus stundenlang hilflos zu Hause gelegen haben, weil sie nicht um Hilfe rufen konnten. Dabei entstehen oft irreversible physische und psychische Schäden." Laut Freizeitunfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in Wien kam es 2011 in Österreich zu insgesamt 261.300 Sturzunfällen. Damit machen Stürze mehr als 64 % aller Unfälle zu Hause oder in der Freizeit aus und sind Österreichs Unfallursache Nr. 1.

So funktioniert Vigi'Fall

Vigi'Fall basiert auf einem Sensorensystem - einem Biosensor, der vom Anwender selbst getragen wird, sowie Wandsensoren in den Wohnräumen -und ist damit in etwa vergleichbar mit einer Alarmanlage. Im Falle eines Sturzes sendet der Biosensor am Körper ein Signal aus; darüber hinaus registrieren die Wandsensoren, dass keine Bewegungen mehr stattfinden, und melden dies ebenfalls an das Steuergerät im Wohnbereich. Dieses benachrichtigt per Telefon das Pflegepersonal oder - falls sich der Sturz in einer Privatwohnung ereignet - ein Callcenter. Um zwischen tatsächlichen Stürzen und einem Fehlalarm unterscheiden zu können, verfügt Vigi'Fall über eine spezielle Software, die den Sturz (mit oder ohne Aufprall) und die anschließende Lage des Patienten analysiert. In einer Pflegeeinrichtung kann das Personal im Ernstfall sofort reagieren. Allein lebende Menschen werden sicherheitshalber von einem Callcenter-Mitarbeiter angerufen. Bleibt der Anruf unbeantwortet, wird umgehend die Familie oder ein Notdienst benachrichtigt.

Das Vigi'Fall-Konsortium

Die größte Herausforderung bei der Entwicklung von Vigi'Fall bestand darin, das Patch möglichst klein zu halten, damit es problemlos und bequem getragen werden kann. Dazu holte das FallWatch-Konsortium europäische Partner mit unterschiedlichen Spezialisierungen ins Boot. Diese reichen von Personal Security und Mikroelektronik über Biowerkstoffe und Nanotechnologie bis hin zu medizinischen Klebstoffen und Hochleistungsbatterien, die beim Militär und in der Luftfahrt Verwendung finden. Das Resultat der Zusammenarbeit des Konsortiums: Der Sensor funktioniert selbst unter der Dusche - und braucht dank der langlebigen Stromversorgung nicht weiter beachtet zu werden, sobald er einmal auf der Haut klebt. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass bei einem Sturz sofort Hilfe naht.

Erfolgreiche klinische Tests und Vermarktung

Das Vigi'Fall-Patch wurde unter Laborbedingungen und in den Bereichen Krankenhaus, Pflegeeinrichtung und Privathaushalt erfolgreich geprüft. Seit November 2012 ist Vigi'Fall am Markt erhältlich. Die Home-Version von Vigi'Fall wird ab dem dritten Quartal 2013 erhältlich sein. Ab September 2013 beginnen in den USA und Europa zudem die klinischen Tests der zweiten Systemgeneration, die auch dem amerikanischen RFID-Standard entsprechen wird. Diese marktreife Version, die für Ende 2014 erwartet wird, eröffnet gewaltige Geschäftsmöglichkeiten: Neben Europa und den USA haben mehrere asiatische Länder Interesse an der einzigartigen Technologie bekundet. In den EU-Ländern, die an den FallWatch-Projekten beteiligt sind, werden dadurch in den kommenden drei Jahren schätzungsweise 100 qualifizierte Arbeitsplätze entstehen. "Das FallWatch-Projekt zeigt, welche Fortschritte in der medizinischen Versorgung möglich sind, wenn die Besten der europäischen Wirtschaft zusammenarbeiten", erklärt Michael Jennings, Sprecher der Europäischen Kommission für die Bereiche Forschung, Wissenschaft und Innovation. "Diese Innovation bringt den Menschen einen spürbaren Nutzen und ist gleichzeitig gut für die europäische Wettbewerbsfähigkeit, die von der Kommission im Rahmen des EU-Forschungs- und Innovationsprogramms 'Horizon 2020' kontinuierlich gefördert wird."

Vigi'Fall im Einsatz: http://www.youtube.com/watch?v=6sFhILZ1jmA Folgen Sie dem Projekt auf Twitter: #Fallwatch

FallWatch ist nur eines von vielen Projekten im Gesundheitswesen, die durch Forschungs- und Innovations-Programme der Europäischen Union gefördert werden.

Aktuelle Informationen zu Forschung und Innovation in Europa: http://www.facebook.com/innovation.union http://twitter.com/innovationunion

Das FallWatch/FallWatch Demo-Konsortium

Dem FallWatch-Konsortium unter der Leitung von Vigilio S.A. gehören führende Unternehmen und Forschungsinstitute an: Plastod (IT), Hersteller von Wundpflastern und Verbandmaterial, BSE (FR), Spezialist für elektronische Bauteile, Statice (FR), Entwickler und Hersteller medizinischer Geräte, PMBL (UK), Hersteller von Akkus, Inspiralia (ES), Spezialist für RFID-Kommunikation, die Université Joseph Fourier (FR) mit anerkannter Kompetenz im Bereich Gesundheitsparameter, QinetiQ (UK), ein international führendes Unternehmen für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik, NanoCAT (IT), Hersteller von Nanowerkstoffen, das LCPO (FR), ein Spitzenforschungslabor im Bereich Klebstoffe und Polymere, Europ Assistance (FR), der führende europäische Anbieter von Hilfsleistungen, und AEMtec (DE), Spezialist für komplexe elektronische Mikrosysteme.

Rückfragen & Kontakt:

Pressebeauftragte: Mirjam Schaper (E-Mail:

Mirjam.Schaper @ cohnwolfe.com; Tel.: +49 (0)40 808016-111) Ina Bauer

(E-Mail: Ina.Bauer @ cohnwolfe.com; Tel.: +49 (0)69 7506-1597)



EU-Kommission: Michael Jennings (E-Mail:

Michael.Jennings @ ec.europa.eu; Tel.: +32 (0)2 2963388) Heinz-Rudolf

Miko (E-Mail: Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu; Tel.: +43 (0)1

51618-329)



VIGILIO S.A.: Dr. Jean-Eric Lundy (E-Mail:

Jean-Eric.Lundy @ vigilio.fr; Tel.: +33 (0)16 9476030)