IMMO-CONTRACT Kindermalwettbewerb 2013

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem Theater in der Josefstadt hat IMMO-CONTRACT den diesjährigen "IMMO-CONTRACT Kindermalwettbewerb" veranstaltet. Die Wohnträume der jungen Kunden standen neben den künstlerischen Beiträgen als Motto im Vordergrund. Die Siegerehrung fand am 7.6.2013 in einem entsprechend würdigen Rahmen während der Eröffnung der "Tage der offenen Werkstätte" im Malersaal des Theaters statt.

Über 50 eingesendete, liebevoll gemalte Kinderbilder mit den Vorstellungen von künftigen Wohnformen bieten einen Einblick in die geheimen Wünsche unserer nächsten Generation. Die Kunstwerke, die IMMO-CONTRACT aus allen neun Bundesländern erreicht haben, wur-den von einer hochkarätigen Jury angeführt von Erni Mangold, Nicole Heesters, Sona MacDo-nald, Maria Köstlinger, Herbert Föttinger, Alexander Götz, Erwin Steinhauer, dem Vorstand der IMMO-BANK und vor allem von "Kunstkritikern" unserer Homepage, bewertet.

Gemeinsam mit dem Theater in der Josefstadt hatte Stephan Pasquali, IMMO-CONTRACT Verkaufsleiter Österreich, die Ehre, die Sieger zu küren. Am Ende haben sich Patric (11) aus Vorarlberg, der ein fantastisches Schloss mit Rutsche, Schwimm- und Fischteich gemalt hat, Patrick (9) aus NÖ und Constantin (6) aus Wien durchgesetzt. Als Dankeschön erhalten die Sieger Toys `R `Us-Geschenkgutscheine und einen Malworkshop im Theater in der Josef-stadt.

Die ausgesuchten Werke können ab sofort im Malersaal des Theater in der Josefstadt oder auf www.IMMO-CONTRACT.com besichtigt werden und sind später in den Räumlichkeiten der IMMO-BANK ausgestellt. Die IMMO-CONTRACT Maklergesellschaft m.b.H. wurde 1991 gegründet und ist mittlerweile das größte und erfolgreichste Immobilienbüro in der VOLKSBANK Gruppe. Durch erstklassigen Service und hohe Fachkompetenz hat sich IMMO-CONTRACT binnen kurzer Zeit als führender Qualitätsanbieter in der Branche etabliert.

