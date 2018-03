RfW-BO Amann zu WB-Chef Leitl: ÖVP und SPÖ sind die "Räuber der Kaufkraft" - und der Wirtschaftsbund ist "Beitragstäter"

Das aktuelle "Schröpfpaket" trägt die Handschrift einer ÖVP-/WB-Finanzministerin. ÖVP-/WB-Abgeordnete im Nationalrat haben sämtlichen Belastungen zugestimmt."

Wien (OTS) - "Nennen wir das Kind beim Namen: Die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ sind die "Räuber der Kaufkraft". Und der Wirtschaftsbund ist "Beitragstäter": Immerhin wurden sämtliche Steuererhöhungen und sämtliche neuen Steuern von den WB-Abgeordneten im Nationalrat mitbeschlossen. Sich auf einen abstrakten "Staat" auszureden, ist lächerlich", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann in Zusammenhang mit den diesbezüglichen Aussagen von WB-Chef Christoph Leitl.

Im Übrigen komme die Erkenntnis, dass eine Lohnnebenkostensenkung entscheidend sei für den Wirtschaftsstandort relativ spät - und wohl nicht gerade zufällig vor der Wahl. Die Belastungen der vergangenen fünf Jahre seien jedenfalls auf das Konto eines ÖVP-geführten Finanzministeriums gegangen, das aktuelle "Schröpfpaket" trage die Handschrift einer ÖVP-/WB-Finanzministerin. All diese Maßnahmen seien mitgetragen worden von einem ÖVP-/WB-Wirtschaftsminister und im Nationalrat durchgewunken von ÖVP-/WB-Abgeordneten.

"Jetzt vor der Wahl fordern ÖVP und Wirtschaftsbund plötzlich Entlastungen in Bereichen ein, wo die ÖVP als Regierungspartei mit Zustimmung der WB-Nationalräte in den letzten fünf Jahren selbst eifrig an der Belastungsschraube gedreht hat? Das ist ähnlich absurd als würde plötzlich das Inkassobüro die Rechnungen zahlen wollen", so Amann.

