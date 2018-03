FPÖ-Kitzmüller begrüßt Zusammenarbeit der Österreichischen Familienverbände

Inflationsanpassung der Familienleistungen ist Gebot der Stunde

Wien (OTS) - "Die heutige erste gemeinsame Pressekonferenz der im "Familienpolitischen Beirat" vertretenen Familienorganisationen ist zu begrüßen. "Auch als stellvertretende Obfrau des Freiheitlichen Familienverbandes bin ich stolz darauf, dass sich die Familienorganisationen abseits vorhandener ideologischer Zugänge zur Familienpolitik zusammengeschlossen haben, um gemeinsam mehr Kraft für unsere Familien zu entwickeln", so die Freiheitliche Familiensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller.

"Ich unterstütze die Forderungen, die heute bei der gemeinsamen Pressekonferenz präsentiert wurden. Seit 2002 wurde die Familienbeihilfe nicht mehr erhöht, geschweige denn, an die Inflation angepasst. Mittlerweile müssen die Familien Österreichs bei den Familienleistungen einen Wertverlust von 25% hinnehmen. Dies ist einzigartig, keine andere Gruppe würde sich mit solchen finanziellen Einschnitten abfinden", betont Kitzmüller.

Im Gegensatz zu Löhnen, Pensionen, Ausgleichszulage, Mindestsicherung, und Pfändungsfreigrenzen würden das Kinderbetreuungsgeld und die Familienbeihilfe nicht an die Inflation oder die stärker als die Inflation steigenden Miet-, Energie- und Lebensmittelkosten angepasst. Deshalb sei es eine Frage der Gerechtigkeit, die Familienleistungen wieder mit jener Kaufkraft auszustatten, die den Familien zustehe.

"Auch im Bereich der Kinderbetreuung liegt einiges im Argen. Es ist dringend erforderlich, die vielen in den letzten Jahren neu geschaffenen Betreuungsplätze qualitativ zu verbessern. Leider sind in vielen Bereichen durch den Krippenausbau lediglich die Gruppen vergrößert worden, es wäre dringend an der Zeit, die Betreuungsquoten auf ein Maß zu verbessern, das auch den Bedürfnissen sehr kleiner Kinder entgegenkommt", fordert die freiheitliche Familiensprecherin.

Auch die dritte Forderung, die die Schaffung einer gesetzlich verankerten Interessenvertretung für Familien, nach Vorbild der Vertretungen der Senioren oder der Jugend zum Inhalt hat, könne nur unterstützt werden. "Familien scheinen von der Politik viel zu wenig ernst genommen zu werden. Wenn man auf die Expertise aus dem Familienpolitischen Beirat nicht hört, so ist es richtig, die Durchsetzungskraft der Familienorganisationen auch gesetzlich zu stärken. Die Familien in Österreich hätten sich schon seit Langem eine Vertretung analog zu den Sozialpartnern verdient", so Kitzmüller abschließend.

