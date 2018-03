Voller Erfolg beim ersten Wiener Linien-Tag im Kunsthistorischen Museum Wien!

Jahreskartenbesitzer der Wiener Linien hatten freien Eintritt ins Museum und die neu eröffnete Kunstkammer

Wien (OTS) - Der erste schöne Badetag hat die kunstbegeisterten JahreskartenbesitzerInnen der Wiener Linien gestern nicht abgehalten, in großer Zahl ins Kunsthistorisches Museum Wien zu strömen: Mehr als 1.500 JahreskartenbesitzerInnen nutzten am gestrigen Sonntag, den 16. Juni das Angebot, gratis das Kunsthistorische Museum zu besuchen. Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Kunsthistorischen Museum und den Wiener Linien konnten alle JahreskartenbesitzerInnen und MitarbeiterInnen der Wiener Linien einen Tag lang das Haus am Ring mit allen seinen Sammlungen und vor allem auch die neu eröffnete Kunstkammer Wien kostenlos besichtigen. Dazu wurde von der Kunstvermittlung ein umfangreiches Rahmenprogramm mit interessanten Führungen in der Kunstkammer, der Gemäldegalerie, der Ägyptisch Orientalischen Sammlung sowie der Antikensammlung geboten, das von den vielen BesucherInnen mit großer Freude angenommen wurde.

