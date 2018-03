Öllinger: ÖVP treibt böses Spiel mit den Schwächsten der Gesellschaft

Grüne orten Treibjagd auf BezieherInnen der Mindestsicherung

Wien (OTS) - "Niveaulos, bösartig und peinlich inkompetent", mit diesen Worten beschreibt Karl Öllinger, Sozialsprecher der Grünen, die von ÖVP-Generalsekretär Rauch ausgerufene Treibjagd auf BezieherInnen der Mindestsicherung. "Rauch verbreitet Halbwahrheiten und macht Wahlkampfstimmung auf Kosten sozial benachteiligter Menschen. Es gehört schon Chuzpe dazu, wenn Rauch mit seinem Spitzeneinkommen Menschen Sozialmissbrauch vorwirft, deren Monatseinkommen weniger als zehn Prozent eines Nationalratsabgeordneten beträgt."

Die geballte Bösartigkeit der ÖVP kann aber ihre peinliche Inkompetenz nicht verbergen: Der Wiener ÖVP-Parteisekretär Hoch fordert etwa eine Bildungsreform gegen angeblichen Sozialmissbrauch und vergisst, dass es gerade die ÖVP ist, die eine seriöse Bildungspolitik seit Jahrzehnten verhindert.

Den Sonderpreis für gelebte Inkompetenz erhält jedoch heute NR-Abgeordnete Gabriele Tamandl, die sich mit einer Aussendung ebenso begeistert am bösen Spiel mit der sozialen Ausgrenzung beteiligt hat. Offenkundig ist sie intellektuell nicht in der Lage, Mindestsicherung und Notstandshilfe auseinanderzuhalten, weiß aber ganz genau, dass die ohnehin in beiden Leistungen bereits obligatorische Einkommensüberprüfung irgendwelche Probleme lösen könnte. "Derart peinliche Inkompetenz entlarvt sich quasi von selbst", so Öllinger:

"Kein Wunder, dass die Bevölkerung solche PolitikerInnen zunehmend für Witzfiguren hält."

