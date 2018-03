Opinionated About Dining gibt die besten Restaurants Europas 2013 bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Opinionated About Dining (OAD)

veröffentlicht heute seine

jährliche Liste mit den besten 100 eurpäischen Restaurants 2013.

Die

Liste beruht auf der Einschätzung von Gastronomie-Bloggern und Gästen, die regelmäßig reisen, um die weltbesten Restaurants zu besuchen. Für das diesjährige Resultat haben über 3.500 Personen mehr als 110.000 Kritiken eingereicht.

Der Ansatz von OAD bei der Bewertung von Restaurants setzt auf die Erfahrung und Meinung von Gästen, denen es wichtig ist, wo sie essen gehen, und die beschreiben können, wie sehr sie ein Restaurant weiterempfehlen würden und weshalb. OAD-Gründer Steve Plotnicki erklärt, was OAD von anderen Listen unterscheidet: "Andere Listen berufen sich normalerweise auf die Meinung von Journalisten und anderen Gastronomieprofis. Ich habe OAD ins Leben gerufen, um auch Bloggern und anderen begeisterten Restaurantbesuchern eine Stimme zu geben." Er fügte hinzu: "Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn unsere aktivsten Kritiker jährlich zwischen 100 und 150 Mahlzeiten in Restaurants rund um die Welt einnehmen, einfach deshalb, weil sie die Vielfalt an Gaumenfreuden genießen wollen, die dieses Erlebnis ihnen bietet."

Die besten 10 Restaurants 2013 sind: 1. Restaurant Quique Dacosta, Denia, Spanien 2. Noma, Kopenhagen, Dänemark 3. Troigros, Roanne, Frankreich 4. L'Arpège, Paris, Frankreich 5. In de Wulf, Dranouter, Belgien 6. Fat Duck, Bray, Großbritannien 7. Oud Sluis, Sluis, Niederlande 8. Astrance, Paris, Frankreich 9. Amador, Mannheim, Deutschland 10. Pierre Gagnaire, Paris, Frankreich

Die Liste wird am 17. Juni im Restaurant Saturne in Paris gefeiert. Auf die Frage, weshalb er sich für Paris entschieden habe, antwortet Plotnicki: "Obwohl fast jedes Land in Europa mittlerweile ein führendes Restaurant vorweisen kann, bleibt Frankreich doch das Epizentrum der kulinarischen Welt."

Auf der Liste sind Restaurants aus 11 verschiedenen europäischen Ländern vertreten, darunter Frankreich mit 37, Italien mit 16, Spanien mit 13, Belgien, Deutschland und Großbritannien mit je 8, Dänemark mit 4, Schweden mit 3, die Niederlande mit 2 und Österreich und Finnland mit je 1.

Neuzugänge auf der Liste dieses Jahres sind: Faviken, Jarpen, Schweden (18); 41 Degrees Experience, Barcelona, Spanien (19); Piazza Duomo, Alba, Italien (25); La Marine, Noirmoutier-en-Ile, Frankreich (26); Le Grenouillere, Montreuil-sur-Mer, Frankreich (29), und Restaurant Franzen, Stockholm, Schweden (36).

