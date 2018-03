Exklusiver Testbericht: Die neue meetOne App wächst zum wichtigsten Social Media Kompass neben Facebook heran

München (ots) - Das unabhängige Informationsportal zur Partnersuche http://singleboersen-experten.de hat die neue meetOne Flirt App getestet und einen umfangreichen Schulterblick hinter die Ausbaupläne des Hamburger Unternehmens bekommen.

Nach einem umfangreichen Test der neuen meetOne App und nach ausführlichen Gesprächen mit den Machern von meetOne sehen die Experten in der meetOne App sogar das neue wichtigste Social Media Tool neben Facebook heranwachsen. Das Vision hinter der neuen meetOne App ist viel mehr als nur eine Flirt App zu sein, so die Experten. meetOne könnte der neue und wichtigste Social Media Kompass durch die reale Welt im Alltag werden.

Der Reiz neue Leute, aber auch flüchtige Social Media Kontakte, spontan und situativ in der realen Welt über das Matching von Interessen zu treffen, ist sehr hoch! Genau diesem Punkt hat sich meetOne angenommen und diesen z.B. durch die Funktion der Veranstaltungstipps in der Nähe umgesetzt.

Im Fokus der neuen App steht der Ansatz einer Meta-Community, die aus meetOne Nutzern, aber auch aus den Nutzern des eigenen sozialen Graphs bestehen kann. Ob Facebook Kontakte, Twitter Follower, Foursquare oder Instagram Freunde, meetOne möchte in der Zukunft diese Kontakte um einen herum vereinen, wenn sie sich auch tatsächlich in der Nähe befinden.

Damit könnte meetOne vermutlich die erste relevante ortsbezogene App sein, die es schafft die eigene Mitgliederschaft mit denen anderer sozialer Netzwerke in der echten "offline" Welt zu vereinen, ohne den ursprünglichen Dating-Zweck aufzugeben.

Das zentrale Element der neuen meetOne App ist die Karte, die interessante Personen aus dem eigenen Social Graph und fremde Personen in der Nähe anzeigen soll. In Kooperation mit Prinz.de werden Veranstaltungen und Locations in der Nähe angezeigt. Damit schafft meetOne eine einzigartige Brücke zwischen der virtuellen und echten Welt.

Für die Singleboersen-Experten.de ist die neue meetOne App der Newcomer 2013 im Bereich Flirten, Daten und neue Leute Treffen. Auch wenn noch nicht alle Ideen und Funktionen in der neuen App umgesetzt sind, so ist von meetOne noch einiges zu erwarten.

Der ausführliche Bericht von Singleboersen-Experten.de ist hier zu finden:

http://www.singleboersen-experten.de/meetone-test.html-0

Ein Interview mit dem meetOne Geschäftsführer Sven Jan Arndt ist hier zu finden:

http://www.singleboersen-experten.de/meetone-interview.html

Über Singleboersen-Experten.de

Singleboersen-Experten.de ist ein unabhängiges Vergleichsportal und Branchenbeobachter von Online Single-, Partner- und Casual Dating Plattformen. Die unabhängigen Tests und Vergleiche der Singleboersen-Experten.de sollen Verbrauchern helfen, die für sie perfekte Singlebörse im passenden Preis- und Leistungsumfang zu finden. Die Mission der Singleboersen-Experten.de ist es konsequent mehr Transparenz in den Dschungel der Online Singlebörsen zu bringen. Die Vergleiche und Tests sind für die Verbraucher stets kostenlos.

