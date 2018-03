Tamandl: Klarer Stopp bei Sozialmissbrauch

Maßnahmen gegen Missbrauch installieren

Wien, 17. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Man muss dort helfen, wo Hilfe benötigt wird, aber ein klares Stoppschild bei Sozialmissbrauch vorhalten", so ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin und Wiener ÖAAB-Obfrau Gabriele Tamandl zu der rapide gestiegenen Zahl der Mindestsicherungsbezieher. Seit der Reform der Notstandshilfe vor drei Jahren gibt es 193.000 Bezieher. 111.700 davon kommen aus

Wien. "Wie kann es sein, dass Niederösterreich um 101.200 Notstandshilfen-Bezieher weniger hat als Wien? Mit 288 Millionen Euro entfällt hier mit Abstand der größte Brocken der 439 Millionen Euro Gesamtkosten. Das ist ein Rot-Grünes Totalversagen!", so Tamandl, die weiter betont: "Die ÖVP arbeitet hart daran, dass die Solidarität der Österreicher nicht weiter ausgenützt werden kann." Daher fordert die ÖVP strenge Maßnahmen zur Bekämpfung des Mindestsicherungs-Missbrauchs, wie eine systematische Kontrolle

alle drei Monate und eine einheitliche Überprüfung der Einkommens-und Vermögenssituation der Bezieher. "Leistung muss sich lohnen. Deshalb müssen wir hier ganz genau hinschauen – und nicht, wie die SPÖ in Wien bei Sozialmissbrauch wegschauen", betont die ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin abschließend. ****

