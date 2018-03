Marsh & McLennan Companies zieht in das neue The Seven Office

München (ots) - Marsh & McLennan Companies (MMC) hat am 17. Juni 2013 das neu errichtete Bürogebäude The Seven Office in der Münchner Innenstadt bezogen. Auf 9.000 Quadratmetern sind Arbeitsplätze für rund 500 Mitarbeiter eingerichtet. Die zur MMC-Gruppe gehörenden Gesellschaften Marsh, Guy Carpenter, Mercer und Oliver Wyman tragen damit dem konsequenten Wachstum in Deutschland Rechnung und setzen verstärkt auf interne Zusammenarbeit.

Neuer Standort der Deutschlandzentrale von Marsh & McLennan Companies ist das kürzlich fertiggestellte The Seven Office in der Müllerstraße in München. Der Bürokomplex ist Teil des Immobilienensembles The Seven, das auf dem Gelände des früheren städtischen Heizkraftwerks entstanden ist.

Dr. August Joas, Chairman von Marsh & McLennan Companies Deutschland und Geschäftsführer von Oliver Wyman freut sich auf den attraktiven neuen Standort: "Mit dem Einzug in das repräsentative The Seven Office werden wir unserem konsequenten Wachstumskurs gerecht. Die räumliche Veränderung sehen wir auch als Impuls, unsere Kompetenzen weiter zu bündeln. So können wir unseren Kunden noch mehr als bisher die Dienstleistungen der gesamten Gruppe anbieten."

Den Text finden Sie hier zum Download:

http://www.oliverwyman.de/5877.htm

ÜBER MARSH & McLENNAN COMPANIES

Marsh & McLennan Companies ist ein globaler Verbund professioneller Dienstleistungsunternehmen, die Kunden Beratung und Lösungen in den Bereichen Strategie, Risiko- und Personalmanagement bieten. Mit weltweit rund 54.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zwölf Milliarden US-Dollar ist Marsh & McLennan Companies Muttergesellschaft von Marsh, dem weltweit führenden Industrieversicherungsmakler und Risikoberater, Guy Carpenter, einem weltweit führenden Rückversicherungsmakler, Mercer, einer weltweit führenden Beratung für Talent, Health, Retirement und Investments sowie Oliver Wyman, einer international führenden Managementberatung. Weitere Informationen finden Sie unter www.mmc.com.

