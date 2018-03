Bures erneuert Forderung nach Konjunkturpaket von 600 Mio. Euro für den Wohnbau

Wien (OTS/BMVIT) - Infrastrukturministerin Doris Bures erneuert ihre Forderung nach einem Konjunkturpaket für den Wohnbau im Ausmaß von 600 Millionen Euro: "Rasche Investitionen in den geförderten Wohnbau sind ein Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt dort investieren, wo es den Menschen nutzt - heute durch neue Arbeitsplätze und morgen durch leistbare Wohnungen", so Bures. ****

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten seien Investitionen in Wachstum und Beschäftigung unerlässlich. Das letzte Konjunkturpaket habe Österreich auf die Überholspur gebracht. Es habe den konjunkturbedingten Einbruch stark gebremst und die Beschäftigung zehntausender Menschen gesichert. Österreich hat heute daher die geringste Arbeitslosenquote in der EU. Dieser Weg sollte nun weiter beschritten werden, so Bures.

Konkret fordert Bures die Zweckbindung der 1,8 Mrd. Euro Wohnbauförderungsmittel und der künftigen Rückflüsse. Zusätzlich sollte ein Konjunkturpaket im Ausmaß von 600 Mio. Euro für drei Jahre geschnürt werden, um damit zusätzlich 15.000 leistbare Wohnungen für junge Familien zu bauen. Mit diesen 600 Millionen Euro würde ein Investitionsvolumen von rund 2,2 Mrd. Euro ausgelöst und 60.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Gerade in der Bauwirtschaft und im Baunebengewerbe seien Beschäftigungsimpulse dringend von Nöten.

Der Mehrbedarf an Wohnungen ergebe sich aus dem rasanten Bevölkerungswachstum. Allein Wien habe im letzten Jahr einen Bevölkerungsanstieg von 26.000 Menschen verzeichnet. "Das ist die doppelte Einwohnerzahl von Eisenstadt", so Bures. Der daraus resultierende Mehrbedarf an leistbaren Wohnungen wirke sich massiv auf die Preisentwicklung aus. "Ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher zahlt bereits die Hälfte ihres Einkommens für den Wohnraum. Hier ist rasches Handeln angesagt", so die Infrastrukturministerin. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag.a Marianne Lackner, Pressesprecherin

Tel.: +43 (0) 1 711 6265-8121

marianne.lackner @ bmvit.gv.at