AMS Wien: Ab sofort informieren in Wien sechs AMS-BerufsInfoZentren zu Laufbahn und Weiterbildung

AMS Wien eröffnet BerufsInfoZentrum Landstraße - Arbeitsminister Hundstorfer: "Gute Berufsausbildung senkt Risiko der Arbeitslosigkeit deutlich"

Wien (OTS) - Wer über keine Berufsausbildung und keinen höheren Bildungsabschluss verfügt, hat es auf dem Wiener Arbeitsmarkt schwer. Fast jede vierte Wienerin bzw. jeder vierte Wiener mit höchstens Pflichtschulabschluss ist derzeit auf Jobsuche. Diese Personengruppe macht heute bereits deutlich mehr als die Hälfte der Kundinnen und Kunden des AMS Wien aus.

"Wir haben uns im Rahmen des Wiener Qualifikationsplans 2020 verpflichtet, die Zahl der Menschen, die nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss haben, deutlich zu verringern", sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. "Dazu gehört auch, unsere Kundinnen und Kunden aktiv zu informieren und zu motivieren, einen Bildungsabschluss anzustreben, der auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt ist."

Die Hauptrolle in diesem Bestreben spielen die BerufsInfoZentren des AMS Wien. Allein 2012 wurden an fünf Standorten 45.000 Einzelkundinnen und Einzelkunden beraten, dazu noch 11.300 Schülerinnen und Schüler aus 514 Schulklassen und weitere Tausende statistisch nicht erfasste Menschen, die die Selbstbedienungsangebote in Anspruch genommen haben. "Diese Zahlen zeigen, dass unsere bestehenden BerufsInfoZentren allmählich von ihrem eigenen Erfolg überrollt werden - sie sind an ihrer Leistungsgrenze", sagt Draxl.

Das AMS Wien hat daher heute Vormittag sein sechstes BerufsInfoZentrum mit vier top-geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Esteplatz 2 (Wien-Landstraße) eröffnet.

"Die Stärke der BerufsInfoZentren ist es, die Menschen davon zu überzeugen, dass eine gute Berufsausbildung die Gefahr der Arbeitslosigkeit deutlich kleiner macht", sagte Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer bei der Eröffnungsfeier. "Und hier ist es leicht, sich für eine Richtung zu entscheiden, weil es alle Infos aus einer Hand gibt: von möglichen Ausbildungswegen hin zu zukunftsfähigen Jobperspektiven."

"Mit dem neuen BerufsInfoZentrum gelingt nun beides: den steigenden Bedarf an Bildungsberatung in Wien abzudecken, und dabei gleichzeitig eine noch höhere Qualität anzubieten", freute sich Herbert Buchinger, Vorstandsvorsitzender des AMS Österreich, zum Start des neuen Angebots.

Die BerufsInfoZentren des AMS Wien stehen allen interessierten Wienerinnen und Wienern offen, die sich in Ruhe und umfassend über Berufschancen und Weiterbildungswege informieren wollen. Ein Beratungsgespräch im BerufsInfoZentrum ist auf volle 60 Minuten ausgelegt und kann bei Bedarf auch länger dauern; durch psychologische Tests können Interessen und Fähigkeiten ausgelotet werden, berufskundliche Videos geben einen Einblick in nahezu alle Berufsfelder, die ganze Bandbreite an einschlägigem Infomaterial ist in jedem Berufsinfozentrum vorhanden.

Die BerufsInfoZentren des AMS Wien wenden sich im Wesentlichen an zwei Zielgruppen:

- Jugendliche, die vor dem Einstieg ins Erwerbsleben stehen. Sie kommen entweder als EinzelkundInnen oder mit einer Schulklasse. Schülerinnen und Schüler können sich im BerufsInfoZentrum rasch und unkompliziert lehrstellensuchend melden.

- Erwachsene, die vor einem Berufswechsel oder vor einer Aus- und Weiterbildungsentscheidung stehen beziehungsweise sich mit der Stellensuche auseinandersetzen.

Bei beiden Gruppen geht es zum einen um eine professionelle Laufbahnberatung, zum anderen aber auch um die Vorbereitung fürs Bewerbungsprozedere, das Jobinterview und das Assessmentcenter, Beratung zu den Bewerbungsunterlagen, den Wiedereinstieg nach der Babypause und ähnliches mehr - individuell oder auch in Workshops.

Die Wiener BerufsInfoZentren sind Kooperationspartner des Netzwerks "Bildungsberatung in Wien", dem die Wiener Volkshochschulen, das bfi Wien, das Wifi Wien, das WUK, das abz*austria und das biv - Akademie für Integrative Bildung angehören. Ziel ist, den Kundinnen und Kunden einheitliche Standards, zertifizierte Beraterinnen und Berater und ein aufeinander abgestimmtes, transparentes Beratungsangebot offerieren zu können.

Die sechs BerufsInfoZentren des AMS Wien:

1030 Wien, Esteplatz 2 (NEU!)

1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 2b

1100 Wien, Laxenburger Str. 18

1130 Wien, Hietzinger Kai 139

1160 Wien, Huttengasse 25

1210 Wien, Schloßhofer Str. 16-18

