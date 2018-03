FA-Rösch: ÖGB-Bundeskongress greift wahre Mißstände nicht auf!

Wien (OTS) - Angesichts der hohen Unzufriedenheit mit den Gewerkschaften, stehe der ÖGB-Bundeskongress, welcher ab dem 18. Juni tagt, unter einem schlechten Stern, meint der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), LAbg. Bernhard Rösch. Daß laut einer Umfrage nur jeder Fünfte mit den heimischen Gewerkschaften zufrieden sei, liege nicht nur daran, daß es schlechte Lohnverhandlungen gab. Es seien zahlreiche Kardinalfehler begangen worden. Die Gewerkschaft habe ihre Mitglieder schlecht vertreten und oftmals Mobbing zugelassen, was dazu geführt hätte, daß es vor allem im Öffentlichen Dienst hohe Krankenstände und Burnout gäbe. Die im Leitantrag propagierten Wünsche, die zur Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit beitragen sollen, würden die wahren Mißstände in keiner Weise angreifen. "Gerade das, was die Gewerkschaft vorgibt, zu bekämpfen, tut sie selber", so Rösch.

"Auch mußten wir immer wieder erleben, daß die Genossen diverse Betriebsräte nicht nur ignorieren, sondern auch aktiv zur deren Demontagen beigetragen hatten", so Rösch, dem unter anderem entsprechende Vorfälle in Wien, wie etwa im AKH und den "Häusern zum Leben", bekannt sind. Speziell die Gewerkschaft der Gemeinebediensteten und die Vida, wo FSG-Kaske federführend an der Spitze steht, seien für die Mitglieder nie da, kritisiert Rösch. "Wer nicht mit in der Partie der Allmachtsfraktion FSG ist, erleidet im Betrieb erhebliche Nachteile", so der FA-Obmann. Die FSG müsse den Gesinnungsterror abstellen und Demokratie zulassen. Dann würde sich auch das Arbeitsklima in den Betrieben bessern.

Auch kritisiert Rösch die im Leitantrag formulierte Vereinbarkeit von Beruf und Familie als verfehlen. "Wenn die Gewerkschaft meint, daß Sachleistungen besser sind als finanzielle Direktzahlungen an die Eltern, warum gibt sie nicht ganz offen zu, daß sie damit wohl die Familienbeihilfen und das Kindergeld abschaffen will?", wundert sich Rösch.

Skeptisch zeigt sich Rösch bezüglich einer Arbeitszeitverkürzung, weil die Rechnung nach mehr Jobs nicht aufgehen würde. Und bezüglich geforderter Steuerideen der Gewerkschaft meint der FA-Obmann abschließend: "Wer glaubt, daß Österreich als Höchststeuerland zusätzliche Steuern wiedereinführen will, ist am Holzweg."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at