Grüne Wien/Akkilic: Bewegte Tage unter türkisch sprachigen WienerInnen

Akkilic: "Distanziere mich von Dönmez' Aussagen"

Wien (OTS) - "Die Brutalität, mit der Erdogans AKP Regierung gegen friedliche UmweltschützerInnen und MenschenrechtsaktivistInnen in der Türkei vorgeht, ist mit Demokratie nicht vereinbar. Zurecht unterstützen viele WienerInnen die berechtigten Anliegen der Gezi Park AktivistInnen. Problematisch ist nicht nur Erdogans undemokratische Art und Weise zu regieren, sondern auch seine Energiepolitik, mit der er vermehrt auf AKW`s setzt. Seine 3-5 Kindpolitik ist frauenfeindlich und verschlechtert die Stellung der Frauen in der Gesellschaft", kommentiert der Integrationssprecher der Grünen Wien, Senol Akkilic, die aktuellen Ereignisse in der Türkei.

"Es gibt auch WienerInnen, die unsere Kritik an Erdogan nicht teilen, dass aber ausgerechnet Bundesrat Dönmez die Befürworter der AKP mit einem one-way-Ticket in die Türkei schicken will, zeugt von demokratischer Unreife. Diese Position meines Kollegen lehne ich entschieden ab. Wir wollen eine demokratische Türkei innerhalb der EU haben, die die Kopenhagener Kriterien einhält. Die Türkei ist ein europäisches Land - wir unterstützen alle demokratischen Anstrengungen, damit die Türkei ihren Platz in der EU einnimmt", so Akkilic abschließend.

