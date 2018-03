MA21: AnrainerInnen-Befragung zu Danube Flats von 18. Juni bis 12. Juli 2013

Mehr als 4.000 Haushalte erhalten Fragebogen

Wien (OTS) - Noch vor Start des Flächenwidmungsverfahrens für den Bereich des seit 2011 geschlossenen Cineplexx-Kinocenters an der Reichsbrücke führt die Magistratsabteilung 21 (Stadtteilplanung und Flächennutzung) von Mitte Juni bis Mitte Juli 2013 eine Befragung von über 4.000 Haushalten im Projektumfeld durch. Neben vertieften Informationen zum geplanten Hochhausprojekt "Danube Flats" wird auch zur Mitarbeit eingeladen. Damit wird eine zentrale Empfehlung des Fachbeirats für Stadtplanung und Stadtgestaltung erfüllt.

Start der Befragung ist der 18. Juni 2013. Die AnrainerInnen können bis 12. Juli 2013 Anliegen, Wünsche und Kritik mittels Fragebogen mitteilen. Abgefragt werden speziell die Ausgestaltung des Freiraums im unmittelbaren Umfeld sowie am Ufer der Neuen Donau zwischen Reichsbrücke und Wohnpark Neue Donau als auch das Angebot an Dienstleistungs- und Nahversorgungseinrichtungen, das mit dem Projekt umgesetzt werden soll. Die Ergebnisse der Umfrage werden in die Planungen einfließen.

Im Rahmen der Befragung erfolgt auch eine Einladung zum "DIALOG Danube Flats" am 19. September 2013, an dem sowohl VertreterInnen der Stadt Wien als auch der Danube Flats GmbH teilnehmen werden. Bei dieser Veranstaltung wird das überarbeitete Projekt vorgestellt und berichtet, wie die Ergebnisse der Befragung in den Planungsprozess eingeflossen sind. Die BürgerInnen haben erneut die Möglichkeit zum überarbeiteten Projekt Stellung zu nehmen. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind mittels mitgeschickter Antwortkarten bis zum 3. September 2013 möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Sengelin

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Magistratsabteilung 21 - Stadtteilplanung und Flächennutzung

Telefon: 01 4000 88012

E-Mail: wolfgang.sengelin @ wien.gv.at