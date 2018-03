Oberhauser: ÖVP-Vorschläge sind unleistbar für die Menschen

Gesundheitssystem in Österreich weiter ausbauen und Leistungen verbessern und nicht zusammenkürzen

Wien (OTS/SK) - "Die Ideen der ÖVP für 'leistbares Leben' erweisen sich als unleistbar für die Menschen in diesem Land. Das Programm entlastet in erster Linie Unternehmer und bringt Verschlechterungen für Arbeitnehmer wie etwa Kürzungen im Gesundheitsbereich mit sich", kritisierte SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der Vorschlag sieht vor, den Krankenkassen - die sich gerade unter großen Anstrengungen saniert haben - Geld wegzunehmen. "Das führt zu Leistungskürzungen bei der medizinischen Versorgung", warnte Oberhauser. Mit den vorgeschlagenen Kürzungen werde es schwer, die bestehenden Leistungen aufrecht zu erhalten und neue Leistungen für die Menschen wären somit nicht mehr finanzierbar. ****

Die SPÖ-Gesundheitssprecherin forderte hingegen: "Wir müssen das Gesundheitssystem in Österreich weiter ausbauen und die Leistungen für die Menschen verbessern und nicht zusammenkürzen." Durch die Pläne der ÖVP würden der Kranken- und Unfallversicherung pro Jahr über 538 Millionen Euro fehlen. Damit wäre ein Leistungsausbau in den kommenden Jahren völlig unmöglich, so Oberhauser. Außerdem würden von den Kürzungen bei der Unfallversicherung ausschließlich Unternehmer profitieren und nicht einfache Angestellte. "Das ist für mich der falsche Weg", betonte Oberhauser auch, weil der Koalitionspartner völlig offen lasse, wie das finanziert werden soll, ohne Leistungen zu kürzen.

Das Geld würde den Versicherungen dann wiederum fehlen, um in Prävention oder die Bekämpfung von Problemfeldern wie etwa psychische Erkrankungen zu investieren. "Der ÖVP-Vorschlag würde in Summe also mehr Kosten als Einsparungen bedeuten", betonte Oberhauser.

Die SPÖ-geführte Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren im Gesundheitsbereich viel bewegt und große Reformen umgesetzt. "Beispiele sind die erfolgreiche Kassensanierung, der Beschluss der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA und die Gesundheitsreform. Ziel bei jeder Reform war es, in Zukunft mehr Leistungen bei besserer Qualität anbieten zu können", betonte Oberhauser und hofft, dass der Koalitionspartner diesen gemeinsamen Weg weiterhin mitgehen werde. (Schluss) mis/bj

