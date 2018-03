Wiener FPÖ für Untersuchungs-Kommissionen zu Kinderheimen

Wien (OTS) - Der Bericht der Kommission Wilhelminenberg habe die Vorwürfe des Missbrauchs in dem ehemaligen Kinderheim bestätigt, so der Klubobmann der Wiener FPÖ, Johann Gudenus, und GR Dominik Nepp am Montag bei einer Pressekonferenz. Gudenus zollte der Kommission "Dank und Respekt" für ihre Arbeit. Der Auftrag seitens der Stadt, nur die Vorkommnisse im Schloss Wilhelminenberg zu untersuchen, sei aber zu minimal gewesen: Denn Missbrauch habe es auch in anderen Wiener Heimen gegeben. Zudem wurde kritisiert, dass in dem Bericht die Namen der Täter nicht genannt würden.

Die Freiheitlichen forderten erneut eine gemeinderätliche Untersuchungskommission, die auch alle anderen Heime miteinbeziehen solle. Zudem solle die politische Verantwortlichkeit damals wie heute geklärt werden. Weitere Forderungen der FPÖ sind zudem ein öffentlicher Akt der Entschuldigung seitens der Stadt, ein Gedenkstein der Opfer am Wilhelminenberg sowie eine "Sozialrente" für die Opfer der Kinderheime, welche über der Höhe der Mindestsicherung liegen müsse. Denn viele seien so traumatisiert, dass sie keiner geregelten Arbeit nachkommen könnten. Zudem solle auch eine bundesweite Untersuchungskommission eingerichtet werden, da sich derartige Vorfälle nicht nur auf Wien beschränkt hätten.

