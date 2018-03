Rosenmaier: Budget 2014 ist an der Grenze des Machbaren

Gesundheit, Soziales, Familien, Bildung, Arbeitsmarkt und Wohnbau sind SPNÖ-Schwerpunkte

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Der Voranschlag des Landes Niederösterreich für das Jahr 2014 ist von den Grenzen der Machbarkeit angesichts landes- und bundesspezifischer Rahmengbedingungen geprägt. Man muss einräumen, dass der Voranschlag unter einem schwierigen wirtschaftlichen Hintergrund, der bereits Jahre andauert, erstellt wurde. Unser Bundesland steht - trotz Krise - gut da! Das ist der Leistung unserer LandesbürgerInnen, der ArbeitnehmerInnen und der Wirtschaft anzurechnen. Zu verdanken, dass unser Land so ist, wie es ist, haben wir es vor allem auch den tausenden engagierten MitbürgerInnen in Vereinen, Organisationen und Initiativen zu verdanken - all jenen, die sich Tag für Tag für Sicherheit, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit engagieren. Dies gilt es nicht nur aktuell aufgrund der Hochwasserereignisse zu erwähnen, sondern dies dürfen wir in der Landespolitik niemals aus den Augen verlieren", so der Klubobmann der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Alfredo Rosenmaier, im Vorfeld der zweitätigen Budgetberatungen am 19. und 20. Juni 2013.

"Das vorliegende Budget für das Jahr 2014 mit Ausgaben von 8,5 Milliarden Euro und Einnahmen von 8,0 Milliarden Euro ist die buchhalterische Fassung des politischen Willens der Mehrheit des Landtags. Hier gilt es die Tatsache hervorzuheben, dass die Schuldentilgung mit 639 Millionen Euro den Nettoabgang von 489 Millionen Euro klar übersteigt, womit rein rechnerisch (inkl. Rückzahlung von Schulden aus Mitteln der NÖ Wohnbaugeldveranlagung) ein Überschuss von 150 Millionen Euro erzielt werden kann", so Rosenmaier weiter.

Sozialdemokratische Schwerpunkte der NÖ Budgetpolitik sind dabei Gesundheit, Soziales, Pflege, Familien, Bildung, Arbeitsmarkt und Wohnbau. Rosenmaier: "Im Sozialressort sind nicht zuletzt aufgrund bundespolitischer Maßnahmen maßgebliche Steigerungen der Ausgaben zu erwarten. Die Bevölkerungsentwicklung und die steigende Lebenserwartung der Menschen werden sich in sozialspezifischen Budgetsteigerungen niederschlagen. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Ausbau der Neuen Mittelschule sowie die Errichtung neuer und vor allem leistbarer Wohnungen für junge Familien sind besondere SPÖ-Zielsetzungen. Dazu gehört auch der weitere Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen entsprechend des lokalen Bedarfs."

In eigenen Landtagsinitiativen fordert die SPNÖ einen raschen Ausbau der Hochwasserschutzmaßnahmen inkl. nicht rückzahlbarer Zuschüsse für finanzschwache Gemeinden, die den eigenen Finanzbeitrag nicht selbst finanzieren können. Ein Antrag betreffend mehr Unterstützung für Blaulichtorganisationen, was Entgeltfortzahlung und Aufnahme in den öffentlichen Dienst betrifft, wird eingebracht. Für die Dienstgeber soll ein Einsatzfonds geschaffen werden, der den Arbeitgebern einen nachgewiesenen Aufwand für Entgeltfortzahlungen an Bedienstete, die einsatzbedingt von ihrem Arbeitsplatz abwesend waren, ersetzt. Die SPNÖ fordert zudem einer Änderung der Richtlinien der NÖ Wohnbeihilfe, sodass auch Mieterinnen und Mieter nicht geförderter Wohnungen in den Genuss der NÖ Wohnbeihilfe kommen.

"Eine vernünftige und maßvolle Budgetpolitik kann Antrieb für Wachstum und Beschäftigung geben. Entlastungen für ArbeitnehmerInnen und Familien mit kleinem und mittlerem Einkommen dienen nicht nur der Steuergerechtigkeit, sondern sorgen für wichtige Impulse auf der Nachfrageseite", so SPNÖ-Klubobmann Rosenmaier abschließend. (Schluss) fa

