WKÖ-Vize RfW-BO Amann: Der ÖGB sägt am Ast, auf dem tausende Arbeitnehmer sitzen!

"Wir Betriebe können nicht die Zeche für die Belastungspolitik der rot-schwarzen Regierung zahlen."

Wien (OTS) - "Die heimischen KMU stellen rund zwei Millionen Jobs in Österreich, sie sind das Rückgrad der Wirtschaft - zusätzliche Belastungen wie die Verkürzung der Arbeitszeit oder eine Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer können dieses Rückgrad brechen", warnt heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann in Zusammenhang mit dem ÖGB-Leitantrag.

"Rund 14 Milliarden Euro würde das Belastungspaket des ÖGB die Wirtschaft insgesamt kosten. Der ÖGB sägt mit seinem Leitantrag massiv am Ast, auf dem tausende Arbeitnehmer sitzen", so Amann weiter. Österreich gehöre bereits jetzt zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten. Eine Arbeitsstunde koste 30,4 Euro, der Durchschnitt im Euroraum liege bei 28,0 Euro. Allein das aktuelle SPÖVP-"Schröpfpaket" beschere den Betrieben bis 2017 höhere Belastungen bei den Lohnkosten von über zwei Milliarden Euro, Arbeitsverträge mit Älteren würden deutlich teurer. Die Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer ab 150.000 Euro würde das Ende für zahleiche Familienbetriebe bedeuten. "Und dass eine Arbeitszeitverkürzung angesichts der gewaltigen Lohnnebenkosten nicht automatisch mehr Jobs bedeutet, müsste wohl auch jedem klar sein, der rechnen kann", so Amann.

"Wenn sich der ÖGB ehrlich für mehr Jobs, ein besseres Auskommen mit dem Einkommen für die Arbeitnehmer und die Entlastung des Faktors Arbeit einsetzen will, muss er bei seinen "Genossen-Freunden" in der Regierung und bei deren Juniorpartner ÖVP anklopfen, dort ist er richtig. Wir Betriebe können nicht die Zeche für die Belastungspolitik der rot-schwarzen Regierung zahlen", so Amann.

