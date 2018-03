ORF SPORT + mit den Highlights von der Nationalen Offenen Zählspiel Golf-Meisterschaft

Am 18. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Dienstag, dem 18. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Nationalen Offenen Zählspiel Golf-Meisterschaft um 20.15 Uhr, von der Internationalen Leichtathletik Nacht in Ried um 21.00 Uhr, von der Internationalen Leichtathletik-Gala in Salzburg/Rif um 21.30 Uhr, vom CDI3* Dressur-Turnier in Achleiten um 22.00 Uhr und von der ÖTV-Jugendmeisterschaft U16 um 22.15 Uhr sowie das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions - Edmonton 2001" um 22.20 Uhr.

Roland Steiner sicherte sich nach packender Schlussrunde den Titel des Offenen Nationalen Meisters am GC Schönborn. Felix Schulz (Am) durfte sich über den Staatsmeistertitel freuen. Nina Mühl (Am) hielt gleich zwei Trophäen in den Armen. Sebastian Wittmann (Am) und Teaching-Pro Justin Brink stellten am Sonntag sogar den Platzrekord von 67 Schlägen ein.

Gute Auftritte der österreichischen Leichtathleten, starke internationale Konkurrenz und tolle Stimmung auf der vollbesetzten Tribüne im Rieder Stadion machten die 7. Messe Ried Leichtathletik Nacht zu einem stimmungsvollen Ereignis. Die Premiere der Salzburger Leichtathletik-Gala im Sportzentrum Rif ist als voller Erfolg über die Bühne gegangen. Topathleten aus Österreich und 27 weiteren Nationen haben für Spitzenleistungen und ebensolche Atmosphäre gesorgt. Beate Schrott (Union St. Pölten) trommelte die 100 Meter Hürden in neuer Saisonbestzeit von 12,87 Sekunden (Wind 0,0) auf die Bahn.

Vier Siege beim Heimturnier für Victoria Max-Theurer, das beeindruckende Comeback von Augustin OLD nach 303 Tagen Turnierpause und starke Leistungen der jungen Österreicher - das CDI3* in Achleiten bot drei Tage Sport auf höchstem Niveau. Zwei Siege für Timna Zach (20) und Glock's Federleicht bei den Jungen Reitern, ein Sieg für Lisa Maria Kerbler (16) auf Donna Rivera und einer für Anna Lutonsky (15) auf Final Destination bei den Junioren. Ein Monat vor der Europameisterschaft der Junioren und Jungen Reiter in Compiegne hat Österreichs Dressur-Nachwuchs in Achleiten eine Talentprobe abgeliefert.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 17. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at