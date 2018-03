VP-Stiftner: Wienerinnen und Wiener lehnen grüne Verkehrspolitik ab

Kritik wird immer lauter

Wien (OTS) - "Diese Umfrage zeigt ein eindeutiges Stimmungsbild innerhalb der Wiener Bevölkerung: Ein klares Nein zu einer Aufhebung der Radwegbenützungspflicht, vor allem auf der Ringstraße, eine klare Absage an den grünen und sündteuren Farbanstrich sowie der Wunsch nach mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Wienerinnen und Wiener lehnen die grüne Verkehrspolitik ab", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner zur aktuellen Karmasin-Umfrage in der Zeitung "Heute".

Die grüne Verkehrspolitik besteht zu einem Großteil darin den Autofahrern das Leben schwer zu machen. Was es braucht ist eine Politik, die alle Verkehrsteilnehmer einbezieht und gleichwertig behandelt. Die PKW-Fahrer dürfen nicht länger als Melkkühe betrachtet werden, nur damit sich die Stadt Wien ein sattes Körberlgeld verdienen kann um das marode Stadtbudget zu sanieren. "Wir benötigen keine überflüssigen Prestigeprojekte, sondern sinnvolle Investitionen in den Fahrradverkehr um diesen attraktiver und sicherer zu machen. Schwerpunktkontrollen für die Fahrradverkehrssicherheit, Nutzung der vorhandenen Budgets für die Sanierung der bestehenden Fahrradwege sowie mehr Aktivitäten in Richtung Bewusstseinsbildung und Fahrsicherheitstraining", so Stiftner weiter.

Im Zuge der Velo-City-Konferenz, die im Übrigen trotz großem Marketing-Aufwand nicht sonderlich viel Zulauf verzeichnen konnte , hat nun nach Hans Doppel, Urgestein der Fahrradlobby Argus, auch der dänische Fahrradguru Mikael Colville-Andersen heftige Kritik an der Verkehrspolitik der Grünen geübt. "Ein weiterer Beleg dafür, dass es den Grünen lediglich darum geht Aufmerksamkeit zu erregen und nicht darum intelligente Maßnahmen für den Fahrradverkehr in der Stadt voranzutreiben", so Stiftner abschließend.

