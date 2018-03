"Versicherungswirtschaft heute" / Neuer Online-Report informiert täglich, was Versicherer und Versicherte aktuell angeht

Karlsruhe (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Unter dem Titel "VW heute" startet der Verlag Versicherungswirtschaft am 1. Juli 2013 einen täglichen Online-Report mit Daten, Fakten, Hintergründen aus der Welt des Versicherns. "Die Meldungen und Berichte über relevante Vorgänge in Markt, Unternehmen und Politik", so das Reichweitenkonzept von Chefredakteur Heinz Klaus Mertes, "sollen insbesondere all denen informativen Nutzwert bieten, die am Tagespuls des Versicherungsgeschehens interessiert und mit entsprechenden Gestaltungsfragen kontinuierlich befasst sind".

Der Verlag Versicherungswirtschaft in Karlsruhe hat sich in den 67 Jahren seines Bestehens mit einem reichhaltigen Sortiment von Fachzeitschriften und einem Buchverlag zum zentralen Stammhaus der Versicherungspublizistik in Deutschland entwickelt. Für Verlagsgeschäftsführer Wolfgang Knippenberg "komplettiert und dynamisiert" die tagesaktuelle Online-Information die mediale Wertschöpfungskette des Verlags, was dessen Position als führender Wissensanbieter rund um die Themen von Versicherung und Vorsorge untermauere. Mit dem Verlagsprogramm insgesamt werden heute regelmäßig mehr als 80.000 Leser erreicht. So kann der Bezieherkreis von VWheute auf einen großen Stamm an bestehender Verlagskunden in der Versicherungs- und Finanzbranche sowie in Wissenschaft, Politik und Medien aufbauen. Die Pläne zielen in 2013 auf eine Reichweite des Online-Tagesreports von durchschnittlich 60 000 Nutzern.

Auch onlinetechnisch sieht sich das Verlagshaus gut aufgestellt, die tägliche Schiene zu befahren. Für den inhaltlichen Treibstoff und die journalistische Qualität des montags bis freitags erscheinenden Tagesreports wird ein neu gebildetes Team von Wirtschafts- und Nachrichtenredakteuren unter Führung von Heinz Klaus Mertes sorgen, der als Chefredakteur auch der alle zwei Wochen erscheinenden zentralen Branchenpublikation Versicherungswirtschaft die Synergie mit den anderen Verlagsprodukten herstellen will.

Weitere Informationen unter www.Versicherungswirtschaft-heute.de

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner: Chefredakteur Heinz Klaus Mertes

T: 0721-3509132