Lotto: Mittwoch geht es um einen Jackpot mit 1,8 Millionen Euro

Wien (OTS) - Nach zwei Solosechsern in Folge hatte Fortuna offensichtlich wieder genug, denn am vergangenen Sonntag gab es keine "sechs Richtigen", und so wartet ein Jackpot. Rund 1,8 Millionen Euro werden also am Mittwoch im Sechser-Topf liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Jackpot, und der wurde von drei Spielteilnehmern gewonnen. Ein Steirer und ein Kärntner waren dabei per Normalschein erfolgreich und kassieren jeweils rund 76.900 Euro. Ein weiterer Kärntner kam mit dem System 0/09 noch zu etlichen zusätzlichen Fünfern, Vierern mit Zusatzzahl, Vierern, Dreiern mit Zusatzzahl und Dreiern und konnte damit seinen Gesamtgewinn auf mehr als 84.500 Euro steigern.

Jetzt 5 Mercedes CLS Shooting Brake gewinnen

Lotto verlost jetzt fünf Mercedes CLS Shooting Break, eine automobile Kombination aus Sportwagen und Kombi, mit der man stilvoll reisen kann und dabei weder auf Sportlichkeit noch auf Laderaum verzichten muss. Ausgespielt werden die fünf Mercedes unter allen Lotto Tipps der vier Ziehungen von Mittwoch, den 12. bis Sonntag, den 23. Juni 2013.

Joker

Beim Joker konnte der Jackpot von zwei Spielteilnehmern geknackt werden. Für ihr "Ja" zur richtigen Zahlenkombination erhalten ein Salzburger und ein Wiener jeweils rund 225.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16.6.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 913.701,00 - 1,8 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 76.863,40 98 Fünfer zu je EUR 1.398,50 308 Vierer+ZZ zu je EUR 155,70 5.162 Vierer zu je EUR 43,80 8.017 Dreier+ZZ zu je EUR 13,60 87.762 Dreier zu je EUR 4,50 258.463 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 1 4 8 28 34 43 Zusatzzahl: 22

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16.6.2013:

2 Joker zu je EUR 224.916,80 15 mal EUR 7.700,00 123 mal EUR 770,00 1.321 mal EUR 77,00 13.187 mal EUR 7,00 131.996 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 3 2 0 1 3 0

