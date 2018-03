"Report" am 18. Juni: Regierungsteam Stronach, Machtwechsel in Salzburg, Daten im Netz und Bettelverbot

Zu Gast im Studio: Frank Stronach

Regierungsteam Stronach

Vier Landtagswahlen hat Frank Stronachs Partei heuer schon geschlagen. Das Team Stronach sitzt bereits in drei Bundesländern in der Regierung, doch der 80-jährige Parteichef hat sich mehr erwartet. Jetzt will er voll für den Nationalratswahlkampf mobilisieren. Ist das Team Stronach auch im Bund regierungsfähig und -willig? Im "Report" erläutert Frank Stronach seine Pläne. Alexander Sattmann und Ernst Johann Schwarz berichten über Listenerstellungen, mögliche Spitzenkandidaten und die Wahlkampfvorbereitungen.

Live-Gast im Studio: Frank Stronach

Machtwechsel in Salzburg

Haslauer kommt, Burgstaller geht. Damit vollzieht sich ein Wechsel zweier Politikerpersönlichkeiten und zweier Parteien. Ein gewöhnliches politisches Phänomen? Oder bringt der Salzburger Machtwechsel auch die Rückkehr alter Machtzirkel im Lande, wie man sie schon unter Altlandeshauptmann und Vater Wilfried Haslauer gekannt hat? Wer bestimmt die Zukunft in Salzburg und wie verkraftet die SPÖ als Verlierer ihren Machtverlust? Eva Maria Kaiser und Martina Schmidt berichten.

Daten im Netz

Kundenkarte, Freundeskreis, Einkaufsgewohnheiten, Telefon- und Email-Kontakte - über die meisten Konsumenten liegen enorme Datenmengen im Internet, die Gefahr des Datenmissbrauchs steigt ständig. Die Schutzvorschriften stammen aus einer Zeit, als die technischen Möglichkeiten noch längst nicht so entwickelt waren. Das Europaparlament diskutiert heftig über eine neue Datenschutzverordnung, die Lobbyisten großer Internet-Konzerne streiten mit Konsumentenschützern um Einfluss, die Enthüllungen rund um den NSA-Datenskandal heizen die Debatte weiter an. Was bedeutet das für den Durchschnittskonsumenten? Und was kann ein einheitlicher EU-Datenschutz hier überhaupt noch beitragen? Jakob Horvat berichtet.

Betteln verbieten?

Zurzeit klagen viele Bürgermeister wieder über die sichtbarste Form der Armut auf den Straßen: Bettler. Auch kleinere Orte fordern schon Bettelverbote. Doch Armut bekämpft man nicht, wenn man das Betteln einschränkt oder verbietet. Welche alternativen Maßnahmen gibt es? Kann das nur örtlich geschehen oder wäre das eine Aufgabe für die EU? Helga Lazar und Münire Inam fragen nach.

