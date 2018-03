Europäisches Kernnetz: Weitere Weichenstellung im Europäischen Parlament

FV vor Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments - Geeintes österreichisches Auftreten ist entscheidend - Infrastrukturinvestitionen von großer Bedeutung

Wien (OTS/PWK418) - Im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments werden heute und morgen Weichenstellungen für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Europa und vor allem auch für Österreich vorgenommen. Die Europaabgeordneten befassen sich mit der Vollendung des einheitlichen transeuropäischen Verkehrsnetzes.

Chance auf EU-Kofinanzierung nutzen

Mit der Brennerachse, dem Donaukorridor auf der Westbahn und der Baltisch-Adriatischen Achse im Bereich der Südbahn verlaufen drei von zehn definierten prioritären Projekten des europäischen Kernnetzes durch Österreich. Damit hat Österreich nicht nur die einmalige Chance, sich als wichtigste Logistik- und Verkehrsdrehscheibe in Zentraleuropa zu positionieren, sondern vor allem auch die Möglichkeit beträchtliche EU-Kofinanzierungen zu lukrieren.

Infrastrukturinvestitionen sind ein positiver Multiplikator mit Bestand, von denen auch spätere Generationen profitieren", so Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des Fachverbandes Steine-Keramik.

Vollendung des Europäischen Verkehrsnetzes - Anbindung an die Zukunft

In den letzten Monaten wurde intensiv daran gearbeitet, dass die österreichischen Projekte in den Prioritätenkatalog kommen und damit die Chance auf substanzielle Kofinanzierungen durch die EU erhalten. "Es ist von fundamentaler Bedeutung, dass sich Politiker und Entscheidungsträger aller Couleurs dieser großen Chance für unser Land bewusst sind und alles daran setzen, dass die Projekte umgesetzt werden können. Wir bauen auf die Unterstützung der österreichischen Politik, in Brüssel für die Finanzierung der Projekte zu kämpfen", betont Pfeiler. Mit den Verhandlungen rund um den mehrjährigen Finanzrahmen und damit verbunden die konkreten Budgetmittel für Infrastrukturprojekte steht bis Jahresende die nächste entscheidende Hürde an. Es geht um nicht weniger als um die Anbindung Österreichs an die europäische Zukunft.

Re-Industrialisierung: Den Worten müssen Taten folgen

Eine moderne, nachhaltige Infrastruktur ist wesentlich für den Wirtschaftsstandort Europa und Österreich. Der Ausbau des transeuropäischen Netzes bietet die Chance, den Produktionsstandort Österreich zu sichern, vielleicht sogar auszubauen. (US)

