Zurich Versicherung: Christine Theodorovics neu im Vorstand

Wien (OTS) - Christine Theodorovics (45) übernimmt ab 1. Juli 2013 -vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen - das Vorstandsmandat für den Bereich Lebensversicherungen bei der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft.

Christine Theodorovics ist Österreicherin, hat ihre Karriere bislang jedoch international ausgerichtet. Zuletzt hatte sie die weltweite Verantwortung im Bereich Business Development / Makler Global Life bei der Zurich Insurance Group inne. Gerhard Matschnig, Vorsitzender des Vorstandes bei Zurich Österreich, über ihre Bestellung in den Vorstand: "Christine Theodorovics bringt die besten Voraussetzungen für diese Position mit. Sie hat tiefes Know-how im Bereich Kundenorientierung, exzellente Vertriebserfahrung und ein ausgezeichnetes Verständnis für den Lebensversicherungsmarkt. Ich freue mich sehr, dass sie nach 23 Jahren im Ausland das Vorstandsteam in Österreich verstärkt und bin überzeugt, dass sie mit ihrer internationalen Erfahrung neue Impulse setzen wird."

Vor ihrer Karriere bei Zurich übte Christine Theodorovics Managementfunktionen bei Swiss Life und Credit Suisse aus. Sie verfügt über Abschlüsse der Wirtschaftsuniversität Wien, des Europacolleges in Brügge sowie des Swiss Finance Institutes in Zürich.

